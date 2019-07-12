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Палата представителей ограничила право Трампа начать войну с Ираном

Палата представителей США приняла поправку, которая ограничивает президента Дональда Трампа в праве самостоятельно объявить войну Ирану и финансирование таких действий без одобрения конгресса. За ограничение высказался 251 человек, против выступили 170 членов палаты представителей. «Это напомнит президенту, что американский народ, как демократы, так и республиканцы, не хотят новой войны на Ближнем Востоке», – цитирует одного из авторов поправок – члена палаты представителей от Калифорнии Ро Ханну – издание The Hill.

В конце июня Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране из-за сбитого американского беспилотника, но в последний момент изменил свое решение, писала газета The New York Times. Иран сбил американский беспилотник, заявив, что аппарат 10 июня нарушил воздушное пространство страны в районе Ормузского пролива. Также США обвинили Иран в двух сериях атак на танкеры вблизи берегов Ирана, в ответ на которые США начали переброску дополнительных войск в район Персидского залива.

США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном, которое было заключено в 2015 г., и о восстановлении всех санкций в отношении страны. Вашингтон также возобновил вторичные санкции против Тегерана, которые затрагивают другие страны, ведущие бизнес с Ираном. В апреле 2019 г. США расширили санкции против Ирана, введя полное эмбарго на иранскую нефть, а через месяц ввели санкции в отношении иранских производителей железа, стали, алюминия и меди.

Иран в ответ официально прекратил выполнять ряд обязательств по ядерной сделке. В начале июля Иран заявил, что приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%, что нарушает СВПД. В ответ на это заявление США пригрозили Ирану новыми санкциями.