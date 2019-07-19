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В конгресс США внесли проект новых санкций против России

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В конгресс США внесен законопроект о введении санкций против 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ и их ближайших соратников в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте одного из авторов документа, члена палаты представителей Марси Каптур.

Конгресс осуждает задержание украинских моряков, говорится в совместном заявлении авторов законопроекта. Они считают, что США и другие страны должны усилить наказание для России до тех пор, пока моряки не будут освобождены.

В марте Евросоюз, США, Австралия и Канада уже вводили санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе. В американский санкционный список попали шесть человек и восемь компаний.

Конфликт в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 г. Российские пограничники задержали два украинских артиллерийских катера и баркас, а также их экипажи – всего 24 человека. Позже они были арестованы. Российские власти считают, что украинские корабли пересекли границу России незаконно. Украина заявила, что запрашивала разрешение на проход.

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Экономика
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Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

Ведомости
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Больше миллиона руб. в России зарабатывают 11 287 человек, из них 6791 работают в Москве, 910 – в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 г. Первым на них обратил внимание РБК. Исследование охватило 101 400 организаций и 27,1 млн работников.

Самое большое количество россиян с зарплатой свыше миллиона руб. работают в сфере торговли и ремонта транспорта (1960), на втором месте – научная и техническая деятельность (1908). При этом самые высокие зарплаты выплачивают в сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – около 5,8 млн руб. в месяц.

Меньше минимального размера оплаты труда (11 280 руб.) получают 775 500 россиян. Самая многочисленная группа из 2,6 млн человек зарабатывает от 33 900 до 40 000 руб., более 1,7 млн человек – от 100 000 до 250 000 руб., 183 725 человек – от 250 000 до 500 000 руб., 37 414 человек – от 500 000 до 1 млн руб.

Медианная зарплата россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, составляет 34 335 руб. При этом средняя зарплата для исследованной группы составила 47 657 руб. Чем сильнее разница между этими показателями, тем выше уровень неравенства в оплате труда и доля людей с низкой зарплатой, пояснял РБК директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о планах ФСБ получить право отменять международные рейсы

Ведомости
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Минтранс предложил дать Федеральной службе безопасности (ФСБ) право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса «в случае угрозы безопасности» страны, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства. Что будет считаться «угрозой безопасности», в документе не говорится. Документ проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 г.

Ведомство призывает изменить правила допуска российских авиакомпаний к международным полетам. Если постановление вступит в силу, от них начнут требовать сообщать Росавиации о числе и национальности членов экипажа и пассажиров, о графике полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и других государств, а также данные о перевозимых грузах. Всю эту информацию авиакомпании должны будут передать ведомству не позднее чем за полчаса до вылета.

Если авиакомпания дважды откажется это сделать, она будет отстранена от международных полетов на месяц. Три таких нарушения и более будут наказываться отзывом разрешения на год. Источники газеты рассказали, что инициатор новых правил – ФСБ, которая последние годы добивается ужесточения контроля за полетами. При этом, по их словам, в штате Росавиации нет сотрудников, в обязанности которых входит анализ этих сведений, поэтому эти функции возьмет на себя спецслужба.

Источник добавил, что несколько российских чартерных перевозчиков осуществляют только международные рейсы, приостановка допуска к таким полетам будет для них означать прекращение бизнеса. В Минтрансе и Росавиации от комментариев отказались. ФСБ на запрос издания не ответила.

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Бизнес
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СК назвал причину задымления на борту Boeing в «Шереметьево»

Ведомости
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Причиной задымления на борту Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines, по предварительной информации, стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования самолета, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Следов возгорания и пожара в самолете не найдено, отмечает ведомство. Угрозы здоровью пассажиров не было. Признаков удушения и отравления дыхательных путей у обратившихся за помощью пассажиров не фиксировалось.

Ночью 19 июля в аэропорту «Шереметьево» самолет Nordwind Airlines, летевший в Ереван, прервал взлет из-за задымления в пассажирском салоне. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, они были эвакуированы по аварийным надувным трапам. Серьезно никто не пострадал, однако восемь человек обратились за медицинской помощью, двое из них были госпитализированы.

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Политика
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Зеленский потребовал вернуть Украине моряков не в порядке обмена

Ведомости
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Россия должна вернуть Украине моряков, задержанных в Керченском проливе, не в порядке обмена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает телеканал «Громадське».

Он также подтвердил, что Украина готова освободить главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, если Россия одновременно освободит режиссера Олега Сенцова. Конечная цель – это возвращение из России всех удерживаемых там украинских заключенных, добавил Зеленский.

Обменять Сенцова на Вышинского накануне предложил офис украинского президента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что возвращение в Россию Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева.

Российские пограничники задержали украинских моряков в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Власти России заявили, что украинские корабли незаконно пересекли границу страны. Киев утверждает, что запрашивал разрешение на проход.

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Финансы
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Ведомости
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ЦБ отозвал лицензию у московского жилищно-кредитного коммерческого банка «Жилкредит», сообщается на сайте регулятора.

С банка по решению суда была взыскана крупная сумма денежных средств, отмечает ЦБ. Это привело к потере ликвидности и значительному снижению капитала (более 35%). Банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Кроме того, «Жилкредит» нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.

«Жилкредит» по состоянию на 1 июля занимал 420 место по величине активов в российской банковской системе. Банк является участником системы страхования вкладов.

Банк «Жилкредит» принадлежит Анне Рибицкой. В апреле 2018 г. ее заподозрили в посредничестве в передаче взятки бывшему заместителю директора ФСИН Олегу Коршунову. В сентябре прошлого года против Рибицкой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Бизнес
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В «Шереметьево» Boeing прервал взлет из-за задымления

Ведомости
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В аэропорту «Шереметьево» самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines, направлявшийся в Ереван, прервал взлет из-за задымления в пассажирском салоне, сообщила пресс-служба Росавиации.

Экипаж сообщил о задымлении во время разбега по взлетной полосе в 0.45 мск. Командир принял решение о прекращении полета и самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу. Находившиеся на борту люди были эвакуированы по аварийным надувным трапам.

На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа. После эвакуации за медицинской помощью обратились восемь человек, серьезных травм у них не зафиксировано. Двое пассажиров были госпитализированы. В 5.32 мск резервный борт Nordwind Airlines вылетел из «Шереметьево» в Ереван, сообщили в пресс-службе аэропорта. На вылет зарегистрировались 145 пассажиров. 28 пассажиров решили отменить перелет, в том числе двое госпитализированных.

Росавиация проведет расследование обстоятельств и причин произошедшего. Для этого сформирована специальная комиссия, которая уже приступила к работе. Свою проверку также проведет Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Политика
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СК завершил следствие по делу бывшего главы Серпуховского района Шестуна

Ведомости
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Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила журналистам его супруга Юлия Шестун. Она сказала, что в следственный кабинет СИЗО «Матросская тишина» Шестуна конвой вынес на носилках, поскольку из-за голодовки он не может самостоятельно передвигаться.

По ее словам, в данный момент речь идет о двух эпизодах преступления. Первый связан с выделением участков земли под строительство торгового центра в деревне Борисово девять лет назад, в рамках которого Шестуну предъявляют обвинение по статьям 159, 174 и 289 Уголовного кодекса. Второй эпизод, по статье 290 УК России, появился благодаря показаниям бывшей начальницы департамента спорта Татьяны Гришиной. Женщина утверждала, что давала взятки Шестуну в сумме 10 млн руб. за общее покровительство.

Шестун отвергает все обвинения и называет дело заказным и политически мотивированным. С 14 июня он объявил уже третью по счету голодовку в следственном изоляторе.

Суд арестовал Шестуна в середине июня прошлого года. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег и имущества. Потерпевшей стороной по делу проходит администрация Серпуховского района Подмосковья. Следствие считает, что Шестун в 2008–2014 гг. необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым причинив 62,8 млн руб. ущерба бюджету. Позже Шестуну предъявили обвинение в получении взяток на 9 млн руб.

В апреле суд обратил в доход государства имущество Шестуна и аффилированных с ним компаний на общую сумму 10 млрд руб. По данным Генпрокуратуры, изъятое имущество экс-чиновник приобрел на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности. По версии следствия, с 2003 по 2018 г. он купил более 750 объектов недвижимости, из них 654 – это участки в Серпуховском районе общей площадью более 1300 га. Помимо этого, по данным Генпрокуратуры, Шестуну принадлежит более 43 дорогостоящих автомобилей и единиц другой техники стоимостью 49 млн руб.

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Политика
Новости

Офис Зеленского предложил обменять Вышинского на Сенцова

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в Facebook, что офис главы государства предлагает обменять осужденного за терроризм в Крыму Олега Сенцова на главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, находящегося под стражей на Украине.

«Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно», — написала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что возвращение в Россию Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева.

Сотрудники СБУ задержали Вышинского по подозрению в госизмене 15 мая 2018 г. после обысков в центральном офисе «РИА Новости Украина» в Киеве. Его обвиняют в госизмене. Суд арестовал журналиста без права внесения залога, срок ареста несколько раз продлевался. Сейчас Вышинский находится в СИЗО Херсона, ему грозит 15 лет тюрьмы. На одном из заседаний суда журналист попросил помощи у российского президента Владимира Путина и пообещал отказаться от гражданства Украины. В свою очередь Путин ранее называл ситуацию с Вышинским беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста преследуют за его деятельность.

Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки.

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Политика
Новости

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

Ведомости
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Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, приблизившийся к нему в Ормузском проливе, сообщил журналистам президент Дональд Трамп. Его заявление передает Reuters.

По его словам, беспилотник находился на расстоянии менее 1 км от американского корабля. «США оставляют за собой право защищать наш персонал, объекты и интересы», — заявил Трамп.

Аналогичный случай произошел в июне, только тогда Иран сбил американский беспилотник. Власти заявили, что аппарат нарушил воздушное пространство страны в районе Ормузского пролива. Трамп в ответ распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране, но в последний момент изменил свое решение.

В середине июня в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению два танкера. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Позже оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ. США возложили ответственность за инцидент на Иран. Их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения. Трамп призывал страны, провозящие нефть через Ормузский пролив, самостоятельно заниматься защитой своих судов. Он подчеркивал, что сейчас это делают США, не получая никакой компенсации взамен.

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Бизнес
Новости

ФАС не нашла нарушений конкуренции в действиях ВМЗ

Ведомости
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ФАС не обнаружила связи между ростом цен на железнодорожные колеса Выксунского металлургического завода (ВМЗ) и его доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным ведомства, с 2017 по 2018 г. средневзвешенная цена железнодорожных колес выросла на 80%. Проанализировав ситуацию, ФАС пришла к выводу, что за этот период увеличился спрос, что является объективной и экономически обоснованной причиной рост стоимости. Спрос увеличивался и цены повышались по внешним причинам, то есть независимо от действий ВМЗ, отметил регулятор.

Он также сообщил, что, по его данным, с апреля 2019 г. ВМЗ каждый месяц проводит открытые конкурентные запросы цен по продаже железнодорожных колес. Цены победителей процедур превышают в 2 раза цену реализации за I квартал 2019 г., хотя существенных изменений в себестоимости не обнаружено, отметило ведомство. В этой связи регулятор проверит завод на возможные нарушения в 2019 г.

ВМЗ, комментируя решение ФАС, подчеркнул, что ведет работу в соответствии с антимонопольным законодательством.

ФАС возбудила дело против ВМЗ в 2018 г. Первоначально ответчиком был также входящий в Evraz Нижнетагильский меткомбинат, но в результате анализа было установлено, что доминирующее положение занимает именно ВМЗ.

ВМЗ входит в Объединенную металлургическую компанию (ОМК) Анатолия Седых. ОМК – крупнейший производитель колес, его доля на рынке – 55%.

Политика
Новости

МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына

Ведомости
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Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

В материале отмечается, что полиция изучила поступившие из Московской таможни данные. Их изучение показало, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Принято решение о возврате материалов проверки в таможню.

Елена Боголюбова заказала через интернет для сына, страдающего от болезни Баттена, рекомендованное врачом лекарство от судорог фризиум. 16 июля она пришла в почтовое отделение, чтобы получить посылку. В этот момент ей сообщили, что она задержана за получение контрабанды. Женщину держали в отделении семь часов.

Фризиум относится к психотропным лекарственным средствам, в России не зарегистрирован. Полных аналогов фризиума в России нет, а у препаратов той же группы серьезные побочные эффекты. Пресс-служба МВД заявляла, что сотрудники полиции не участвовали в задержании Боголюбовой. Как сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава, женщину отпустили после того, как учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер позвонила в правительство.

На инцидент отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, заявил он. Песков назвал ситуацию злоупотреблением и отметил, что Кремль в связи с этим обратится в Минздрав и потребует от ведомства навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи. Песков добавил, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на последней прямой линии с Владимиром Путиным, тогда министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала разобраться с ситуацией.

Летом 2018 г. в Москве было возбуждено уголовное дело против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Она хотела продать излишки диазепама, которые у нее остались, договорилась с покупателем через интернет. Покупатель оказался сотрудником полиции, женщину задержали с поличным. Ей вменили сбыт наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс, позже его закрыли.

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