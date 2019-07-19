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В конгресс США внесли проект новых санкций против России

В конгресс США внесен законопроект о введении санкций против 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ и их ближайших соратников в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте одного из авторов документа, члена палаты представителей Марси Каптур.

Конгресс осуждает задержание украинских моряков, говорится в совместном заявлении авторов законопроекта. Они считают, что США и другие страны должны усилить наказание для России до тех пор, пока моряки не будут освобождены.

В марте Евросоюз, США, Австралия и Канада уже вводили санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе. В американский санкционный список попали шесть человек и восемь компаний.

Конфликт в Керченском проливе произошел в ноябре 2018 г. Российские пограничники задержали два украинских артиллерийских катера и баркас, а также их экипажи – всего 24 человека. Позже они были арестованы. Российские власти считают, что украинские корабли пересекли границу России незаконно. Украина заявила, что запрашивала разрешение на проход.