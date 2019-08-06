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Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова. По итогам проверки ЦИК вернули 31 подпись из ранее признанных недействительными. Данные были некорректно указаны в запросе, но это произошло из-за неразборчивого почерка сборщиков.

Окружной избирком забраковал 1019 подписи. Затем 157 подписей вернул Мосгоризбиком (итого 862 брак), 31 — ЦИК. Для регистрации необходимо 5230 подписей, то есть Гудкову не хватает всего 300 подписей. Большую часть подписей забраковали на основании заключений графологов или в связи с недочетами в оформлении подписных листов.

Как сообщил представитель Гудкова, в штабе кандидата выявили 42 случая, когда ответы на запросы в МВД из ОИК и МГИК разнятся: например, в одном случае несоответствующим объявлялся адрес, а в другом — номер паспорта избирателя. Кроме того, членам команды Гудкова удалось найти 244 избирателя, которые письменно подтвердили, что это именно они ставили подписи.

Но, пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина, учет таких заявлений значил бы фактически внесение новых подписных листов за пределами срока, установленного законом для сбора подписей.

Начальник правового управления ЦИК Сергей Алешкин заявил, что признать недействительными справки МВД может только суд, ЦИК это сделать не вправе.