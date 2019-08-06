Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке

Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter. Рабочая комиссия ОИК при повторном рассмотрении документов решила: 489 подписей избирателей, представленных Митрохиным, недействительны. Видеозапись с заседания окружного избиркома Митрохин опубликовал на своей странице в Facebook.
В начале июля Митрохин в составе девяти членов партии «Яблоко» подал документы на регистрацию его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Он избирается по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации: подписи, собранные кандидатом, она сочла недействительными, процент брака был выше 10%, необходимых для положительного решения о регистрации. Митрохин с этим решением не согласился и подал жалобу в Мосгоризбирком, который 30 июля эту жалобу удовлетворил, обязав ОИК провести повторную проверку.
Политик обвинил ОИК в «сознательных фальсификациях» и «умышленных искажениях». На вопрос о том, почему не были приняты 203 подписи, признанные действительными в Мосгоризбиркоме, в ОИК отметили, что у городского избиркома было прямое право зарегистрировать Митрохина для участия в выборах, но избирком им не воспользовался.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова подвергла критике решение семьи Проказовых, которая взяла на не согласованную властями акцию протеста 27 июля годовалого сына, передает «Интерфакс». По словам Кузнецовой, «привлечение к участию в несанкционированных митингах несовершеннолетних, а тем более использование малолетних детей в качестве "щита" – недопустимо». Омбудсмен согласилась с правоохранительными органами, что присутствие детей на подобных акциях ставит под угрозу их жизнь и здоровье.
Давать правовую оценку поступку Проказовых Кузнецова не стала, отметив, что лишение родительских прав – «крайняя мера», которая применяется, если родители «не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку». Правовые основания для иска, который подали прокуроры в суд, должны быть выяснены, заключила она.
Прокуратура Москвы 6 августа направила в суд заявление о лишении родительских прав супругов, взявших с собой на митинг 27 июля малолетнего ребенка, говорилось в сообщении ведомства. Прокуроры решили, что супруги «злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына». В ходе митинга родители передали мальчика, «находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу», что подвергло его опасности. Накануне в квартире семьи прошел обыск, сообщал проект «ОВД-инфо».
Семья Проказовых обвинения отрицает. «Мы абсолютно невиновны. Мы ни в каких массовых беспорядках нигде не участвовали и ни в коем случае никогда не оставляли ребенка в опасности», – заявил в интервью «Радио Свобода» отец мальчика Дмитрий Проказов. По его словам, он на некоторое время дал подержать ребенка родственнику жены Сергею Фомину. Фомин является фигурантом дела о массовых беспорядках. Следственный комитет вчера, 5 августа, объявил его в розыск.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства. Идея выдвинуться в президенты Украины возникла у самого Зеленского, заявил Коломойский. «Мое подозрение, что, когда он задумывал снимать сериал («Слуга народа» – «Ведомости») и писался сценарий, ему пришла уже эта идея. Он вышел на экран в 2015 г., значит, это был 2013 г. или 2014 г.», – пояснил бизнесмен.
По его словам, он не думал о том, что Зеленский может стать президентом. «Андрей Богдан (экс-руководитель офиса президента Украины) рассказывает, что в 2015-м после выхода на экраны он сказал Зеленскому, мол, давай уже в президенты. Но я подозреваю, что у него уже были свои планы», – уточнил Коломойский. По его словам, Богдан предлагал Зеленскому баллотироваться на довыборах в Раду весной 2016 г. «Но тот отказался и сказал, что не хочет быть одним из этого старого стада баранов», – сказал бизнесмен.
Коломойский впервые обсудил возможность Зеленского участвовать в выборах в 2017 г., после выхода второго сезона сериала «Слуга народа». «Но он еще не принял решения, потому что семья, жена, дети, родители – и все не так просто. Для себя окончательное решение он, думаю, принял прошлым летом», – сказал бизнесмен, добавив, что «вирус президентства начал гулять в их умах», когда готовился сценарий сериала.
После первого тура выборов Коломойский говорил, что готов помогать Зеленскому советом в случае его победы. Он утверждал, что не ищет места в команде Зеленского, но готов «консультировать в чем-то его».
Ранее украинские СМИ сообщили о возвращении бизнесмена на Украину. Коломойский не был на территории Украины с июня 2017 г. После отъезда он проживал в Женеве, а с сентября 2018 г. – в израильском городе Герцлия. Forbes в 2019 г. оценил состояние Коломойского в $1,1 млрд.
Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Group Алла Вербер скончалась в Италии на 62-м году жизни, сообщил на своей странице в Facebook друг Вербер, журналист Олег Шаран. «Ушла настоящая легенда мира российской и мировой моды», – написал он. По его словам, она умерла от инфаркта во время отдыха в больнице итальянского курорта Форте-дей-Марми. В пресс-службе ЦУМа подтвердили информацию о смерти Вербер. Позже телеведущая и политик Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале со ссылкой на родных Вербер, что в больнице ей поставили диагноз «заражение крови».
«Присоединившись к Mercury в 1995 г., каждый день она посвящала тому, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте: сделать компанию Mercury, а потом и ЦУМ, и ДЛТ лидером на рынке и стандартом непревзойденного качества для любителей и ценителей моды» – так оценили в компании вклад Вербер.
Вербер – один из самых известных байеров России. За время сотрудничества с Mercury она привезла в Россию более 500 брендов, которые сейчас составляют ассортимент ЦУМа, бутиков Третьяковского проезда, ЦУМа в Барвихе Luxury Village, ДЛТ, говорится на ее личном сайте. «Мне всегда нравилась идея больших департмент-сторов, я любила ходить по Saks или Macy’s в Нью-Йорке и, оказавшись в ЦУМе, задумала сделать универмаг как минимум такого же уровня. Я считаю, вышло даже лучше. Точно так же в начале 90-х я поставила цель построить в Москве улицу люксовых бутиков – аналог Мэдисон-авеню. Теперь и она у нас есть, на Кутузовском проспекте» – такую оценку своей работы в Mercury дала Вербер в интервью Hello! в июне 2018 г.
Дистрибутор товаров роскоши – компания Mercury Group была основана в 1993 г. бизнесменами Леонидом Фридляндом и Леонидом Струниным. Mercury принадлежит сеть торговых домов и бутиков в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге. В их числе ЦУМ, Барвиха Luxury Village, ДЛТ.
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова. По итогам проверки ЦИК вернули 31 подпись из ранее признанных недействительными. Данные были некорректно указаны в запросе, но это произошло из-за неразборчивого почерка сборщиков.
Окружной избирком забраковал 1019 подписей. Затем 157 подписей вернул Мосгоризбиком (итого 862 брак), 31 – ЦИК. Для регистрации необходимо 5230 подписей, то есть Гудкову не хватает всего 300 подписей. Большую часть подписей забраковали на основании заключений графологов или в связи с недочетами в оформлении подписных листов.
Как сообщил представитель Гудкова, в штабе кандидата выявили 42 случая, когда ответы на запросы в МВД из ОИК и МГИК разнятся: например, в одном случае несоответствующим объявлялся адрес, а в другом – номер паспорта избирателя. Кроме того, членам команды Гудкова удалось найти 244 избирателей, которые письменно подтвердили, что это именно они ставили подписи.
Но, пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина, учет таких заявлений значил бы фактически внесение новых подписных листов за пределами срока, установленного законом для сбора подписей.
Начальник правового управления ЦИК Сергей Алешкин заявил, что признать недействительными справки МВД может только суд, ЦИК это сделать не вправе.
Генеральным директором Национального рекламного альянса (НРА) назначен Алексей Толстоган, говорится в сообщении альянса.
Будущий гендиректор НРА Толстоган работает в «СТС медиа» больше 13 лет, с 2006 г. возглавляет «Эверест-С». Это рекламное совместное предприятие «СТС медиа» и «Национальной медиа группы» (НМГ).
НРА контролирует продажу 95% телевизионной рекламы в России. Акционеры НРА – четыре крупнейших телехолдинга, с 2017 г. объединивших продажи через него («Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и НМГ). Многие годы ТВ было крупнейшим по рекламным доходам медиа в России, но теперь его обогнал интернет. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2018 г. на продвижение в эфире рекламодатели потратили 187 млрд руб.
Предыдущий гендиректор НРА Эдуард Райкин возглавлял альянс с ноября 2018 г. До этого он отвечал за продажу региональной ТВ-рекламы. Райкин вернется на свою прежнюю должность – гендиректора Новой сервисной компании.
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства. Санкции не ограничивают доступ финансовых институтов США ко вторичному рынку суверенных долговых обязательств России, а также не распространяются на заимствования российских государственных корпораций и финансовых институтов, отметили аналитики. На данный момент ЕС не ввел аналогичных санкций, что теоретически дает возможность российскому правительству осуществлять заимствования в евро, напомнили в S&P.
По мнению рейтингового агентства, российское правительство сможет справиться с последствиями даже полного запрета инвестиций в новые суверенные выпуски облигаций. Валютный долг России номинирован, главным образом, в долларах США, но его совокупный объем – 2,5% ВВП. Планы по внешним заимствованиям на 2019 г. уже выполнены правительством, а займы в валюте в 2020–2021 гг. планируются на невысоком уровне – $3 млрд в год. Правительство России производит заимствования, главным образом, в национальной валюте, напоминают в S&P. Новые санкции не распространяются на этот долг, что ограничивает масштаб макроэкономических последствий в случае ускоренной продажи этих облигаций. «Даже в таком случае мы полагаем, что внутренний спрос на ОФЗ достаточно высок и может заместить спрос со стороны нерезидентов», – отмечается в отчете.
Указ о введении второго пакета антироссийских санкций из-за дела Скрипалей президент США Дональд Трамп подписал 4 августа. Ограничения вступят в силу 19 августа и будут действовать как минимум год. Госдеп отметил, что они могут быть отменены, если у Вашингтона будут доказательства, что Москва отказалась от использования химического оружия и выплатила компенсацию жертвам нападения в Солсбери. Суть санкций состоит в том, что США будут препятствовать предоставлению международными институтами финансовой или технической помощи России, а американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций.
В этом году Минфин выходил на внешние рынки дважды: в марте продал еврооблигации на $3 млрд и на 750 млн евро, в июне разместил еще два выпуска на $2,5 млрд, перевыполнив, таким образом, план по займам на год. Закон о бюджете на 2019–2021 гг. предусматривает выкуп с рынка старых неликвидных выпусков на сумму до $4 млрд и эмиссию новых на $3 млрд.
Военный отдел Следственного комитета России по Красноярскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении ведомства.
«В ходе погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар», – отмечается в сообщении. Приехавшая к месту ЧП пожарная группа пыталась потушить пожар, но к тому моменту начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов. В результате взрывов погиб один человек, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Осмотр места ЧП будет произведен после разминирования территории войсковой части.
Взрывы на складе с боеприпасами начались днем 5 августа. Детонация боеприпасов прекратилась только к пяти часам утра следующего дня. Ранее замминистра обороны Дмитрий Булгаков назвал причиной пожара человеческий фактор. В Ачинском районе со вчерашнего дня введен режим ЧС. По информации МЧС, всего из опасной зоны было эвакуировано более 16 000 человек.
«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
На то, что под некоторыми постами исчезло количество лайков, обратил внимание пользователь Михаил Пляскин. В техподдержке соцсети ему сообщили, что он попал в тестовую выборку пользователей, у которых, действительно, скрыты лайки в новостной ленте и на страницах сообществ.
Отношение к лайкам в последние годы изменилось, отмечает Законов: раньше они были средством коммуникации между автором и читателем, но сейчас их воспринимают как признак качества контента. «ВКонтакте» хочет посмотреть, как отключение счетчика лайков повлияет на вовлечение пользователей. Пока в тестировании участвует небольшая аудитория, добавил Законов.
Ранее такую функцию начал тестировать Instagram в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии. С помощью этой меры компания хочет остановить погоню за лайками и побудить пользователей создавать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными в соцсети, писал TechCrunch.
Московский гарнизонный военный суд перевел из СИЗО под домашний арест майора ФСБ, сотрудника управления «К» Александра Карелина, который обвиняется в разбое, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Московского гарнизонного военного суда Наталья Семашко. Под домашним арестом Карелин пробудет до 10 ноября, свою вину он признал.
Фигурантами дела, по данным агентства, являются 10 силовиков. В их числе сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел», столичного УФНС, офицеры ФСБ России и ранее судимые гражданские лица. По версии следствия, все они действовали в составе организованной группы и под видом проведения оперативных мероприятий напали на предпринимателя Александра Юмаранова на территории банка «Металлург» в Москве, похитив у него 136 млн руб. В начале июля ФСБ и МВД сообщили о совместном задержании двух сотрудников ФСБ, которые причастны к хищению. В их числе был и Карелин.
Доля Карелина от разбойного нападения составила 2 млн руб., семья обвиняемого пытается вернуть потерпевшему деньги, передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Карелина Максима Слюсаренко. При обыске в жилище майора его дед добровольно отдал 1,3 млн руб., следует из материалов, ранее оглашенных в суде.
Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. Его сотрудники привлекались к разработке и задержанию крупных чиновников и преступных авторитетов. В апреле руководитель отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, его заместитель Дмитрий Фролов и их подчиненный Андрей Васильев были задержаны по обвинению в получении взяток на общую сумму $850 000 и крупном мошенничестве.
Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал студентов вуза серьезно обдумывать участие в акциях протеста, передает «Интерфакс». «Я бы считал, что здесь надо быть очень аккуратным. Одно дело – способность и умение выражать свое мнение. Лучше, если человек грамотно говорит. А если это что-то другое, чего я, например, не знаю, я бы ребят наших призвал – и считаю, что самое главное – учиться, хорошими специалистами становиться и отстаивать свою точку зрения, если этого требуют его убеждения», – цитирует Садовничего агентство.
Садовничий не стал комментировать арест студента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Егора Жукова и серию пикетов, которые провели другие студенты вуза в его поддержку, объяснив это незнанием ситуации. По его словам, право выразить свою точку зрения гарантирует Конституция, но «здесь нужно более детальное изучение».
Студента ВШЭ Жукова, который был видеоблогером в штабе незарегистрированного кандидата в депутаты Дмитрия Гудкова, арестовали в начале августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Он пробудет в СИЗО до конца сентября.
Проректор ВШЭ Валерия Касамара, которую окружной избирком допустил до участия в выборах в Мосгордуму 8 сентября, просила суд не заключать под стражу Жукова. Вчера, 5 августа, у здания столичного главка МВД на Петровке, 38, и у главного здания вуза на Мясницкой улице студенты ВШЭ вышли на одиночные пикеты в поддержку Жукова. Нескольких человек задержала полиция. Руководство ВШЭ пообещало всем студентам юридическую поддержку, сообщила Касамара на странице Facebook.