ОИК повторно отказал Митрохину в регистрации на выборы в Мосгордуму
Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter. Рабочая комиссия ОИК при повторном рассмотрении документов решила: 489 подписей избирателей, представленных Митрохиным, недействительны. Видеозапись с заседания окружного избиркома Митрохин опубликовал на своей странице в Facebook.
В начале июля Митрохин в составе девяти членов партии «Яблоко» подал документы на регистрацию его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Он избирается по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации: подписи, собранные кандидатом, она сочла недействительными, процент брака был выше 10%, необходимых для положительного решения о регистрации. Митрохин с этим решением не согласился и подал жалобу в Мосгоризбирком, который 30 июля эту жалобу удовлетворил, обязав ОИК провести повторную проверку.
Политик обвинил ОИК в «сознательных фальсификациях» и «умышленных искажениях». На вопрос о том, почему не были приняты 203 подписи, признанные действительными в Мосгоризбиркоме, в ОИК отметили, что у городского избиркома было прямое право зарегистрировать Митрохина для участия в выборах, но избирком им не воспользовался.