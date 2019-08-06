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Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти

Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября, передает информагентство «БелТА» со ссылкой на белорусский концерн «Белнефтехим».

«Из-за снижения объемов транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» во II квартале белорусский оператор трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обратился к тарифным регуляторам за внеплановым пересмотром тарифов на прокачку нефти», – уточнил «Белнефтехим».

Во время переговоров российской и белорусской сторон, прошедших во вторник, 6 августа, были достигнуты принципиальные договоренности «об обеспечении компании «Гомельтранснефть Дружба» объемами выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 г.». Минск и Москва не могут сейчас определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 г., добавили в «Белнефтехиме». «Стороны вернутся к этому вопросу по итогам работы за год», – уточнили в концерне.

В конце апреля «Белнефтехим» сообщил о поставках по «Дружбе» загрязненной российской нефти Urals. В сырье было обнаружено высокое содержание органических хлоридов. Российская трубопроводная компания «Транснефть» объяснила факт загрязнения нефти вбросом. 24 апреля прокачка некачественной нефти в Белоруссию и европейские страны была приостановлена. Российская и белорусская стороны договорились очистить «Дружбу» от 1,3 млн т загрязненной нефти при помощи реверсной схемы.

В России по факту умышленного загрязнения нефти было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по делу проходят гендиректор «Нефтеперевалки» (владеет узлом учета, через который в систему попала загрязненная нефть) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор «Петронефть актива» Владимир Жоголев и замдиректора «Магистрали» Сергей Баландин. Двое других фигурантов дела – бывший гендиректор «Самаратранснефть-терминала» Роман Ружечко и основатель группы компаний «Петронефть» Роман Трушев – объявлены в международный розыск.