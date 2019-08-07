В США арестовали россиянина за пересылку комплектующих к оружию в Россию
В США задержали гражданина России Владимира Кузнецова. Мужчина обвиняется в незаконном экспорте комплектующих к оружию в Россию, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.
Россиянин, согласно данным прокуратуры, был задержан утром 6 августа, в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания. В этот же день он предстал федеральным судьей в Бруклине (Нью-Йорк), где ему предъявили соответствующее обвинение. Прокуратура вменяет Кузнецову незаконный вывоз, попытку вывоза, а также сговор с целью вывоза частей огнестрельного оружия из США физическим лицам в России.
Прокуратура указывает, что россиянин нарушил законы, призванные обеспечивать национальную безопасность США.
Российское генконсульство в Нью-Йорке пока не получало уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США, говорится в его заявлении в Twitter. Представитель генконсульства заявил «РИА Новости», что несмотря на это, российские дипломаты планируют посетить арестованного россиянина.