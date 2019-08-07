В США арестовали россиянина за пересылку комплектующих к оружию в Россию

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Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом Украины

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства. Идея выдвинуться в президенты Украины возникла у самого Зеленского, заявил Коломойский. «Мое подозрение, что, когда он задумывал снимать сериал («Слуга народа» – «Ведомости») и писался сценарий, ему пришла уже эта идея. Он вышел на экран в 2015 г., значит, это был 2013 г. или 2014 г.», – пояснил бизнесмен.

По его словам, он не думал о том, что Зеленский может стать президентом. «Андрей Богдан (экс-руководитель офиса президента Украины) рассказывает, что в 2015-м после выхода на экраны он сказал Зеленскому, мол, давай уже в президенты. Но я подозреваю, что у него уже были свои планы», – уточнил Коломойский. По его словам, Богдан предлагал Зеленскому баллотироваться на довыборах в Раду весной 2016 г. «Но тот отказался и сказал, что не хочет быть одним из этого старого стада баранов», – сказал бизнесмен.

Коломойский впервые обсудил возможность Зеленского участвовать в выборах в 2017 г., после выхода второго сезона сериала «Слуга народа». «Но он еще не принял решения, потому что семья, жена, дети, родители – и все не так просто. Для себя окончательное решение он, думаю, принял прошлым летом», – сказал бизнесмен, добавив, что «вирус президентства начал гулять в их умах», когда готовился сценарий сериала.

После первого тура выборов Коломойский говорил, что готов помогать Зеленскому советом в случае его победы. Он утверждал, что не ищет места в команде Зеленского, но готов «консультировать в чем-то его».

Ранее украинские СМИ сообщили о возвращении бизнесмена на Украину. Коломойский не был на территории Украины с июня 2017 г. После отъезда он проживал в Женеве, а с сентября 2018 г. – в израильском городе Герцлия. Forbes в 2019 г. оценил состояние Коломойского в $1,1 млрд.

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