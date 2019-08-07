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Власти Красноярского края оценили ущерб от лесных пожаров

Ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае составит не менее 1,5–2 млрд руб., сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов (его цитирует «РИА Новости»). Оценка проводилась по методике, которая учитывает только экономическую стоимость древесины, но не учитывает вред экологии, подчеркнул он.

Более точно рассчитать ущерб можно будет в конце лесопожарного периода, после оценки качества леса и степени повреждения деревьев, добавил Маслодудов. Кроме того, по его словам, сейчас готовится комплексная методика, которая будет учитывать вред человеку и экосистеме.

Государственный лесной фонд Красноярского края составляет 158 млн га. Этим летом в регионе действует более 100 лесных пожаров на общей площади свыше 850 000 га.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации был введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. По данным на 7 августа горело около 1,5 млн га леса. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

Пожары в Сибири. Фотографии