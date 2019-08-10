Новости
Политика
Новости

«Белый счетчик» сообщил о 40 000 участников на акции протеста в Москве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Число участников согласованной с московскими властями акции протеста в Москве, проходящей на проспекте Сахарова, увеличилось до 40 000 человек, сообщает в Facebook проект «Белый счетчик». В свою очередь МВД сообщает о 20 000 человек. «Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, идет отток участников», – говорится в сообщении ведомства.

Митинг начался в 14.00 мск. На тот момент, по данным МВД, число участников акции протеста составляло 7000 человек. Митинг проводится в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Это пятая за последний месяц крупная акция протеста в Москве. Она может стать одной из самых массовых за последнее время: прийти на акцию протеста ранее призывали многие известные журналисты, блогеры, музыканты с большой аудиторией в социальных сетях. Организаторы заявили до 100 000 человек. Согласованное время окончания митинга – 16.30 мск.

Митинг в центре Москвы. Фотографии

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

После митинга на проспекте Сахарова начались задержания

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

После согласованного с московскими властями митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей».

Новость дополняется...

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

«Белый счетчик» насчитал почти 50 000 человек к окончанию акции протеста

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Число участников акции протеста, состоявшейся на проспекте Сахарова, на момент ее окончания составило 49 900 человек, сообщил проект «Белый счетчик».

Помимо этого «Белый счетчик» также привел данные проведенного волонтерами социологического опроса участников митинга. «Пока результаты такие. Мужчин: 62%. Женщин: 32%», — отмечается на странице проекта в Facebook. Среди митингующих моложе 25 лет было 24% участников акции, в возрасте 26 — 35 лет — 31%, 36 — 50 лет — 24%, 51 — 65 лет — 15%, старше 65 лет - 6%. Большинство принявших участие в акции протеста постоянным местом проживания назвали Москву (74%), 23% митингующих — Подмосковье.

«Обращаем внимание, что были неучтенные нами пропуски групп участников с переулков», — уточнил «Белый счетчик». В комментариях к посту проекта в Facebook пользователи отмечают, что методика подсчета проекта не подразумевает учет тех, кто прошел мимо установленных полицией рамок. Всего было установлено 50 рамок.

Согласованная с московской мэрией акция протеста началась в 14.00 мск. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Столичная мэрия разрешила проведение митинга до 16:30 мск. Митинг на проспекте Сахарова — это пятая за месяц крупная протестная акция в Москве. Согласованное число участников акции — до 100 000 человек. По последним данным МВД, в митинге приняли участие около 20 000 человек. По информации «ОВД Инфо», на проспекте Сахарова были задержаны 10 человек.

Митинг на проспекте Сахарова — это пятая за последний месяц крупная акция протеста в Москве. По информации «Белого счетчика», это самая массовая акция протеста за последние три года. Среди акций, посвященных выборам, сравнимые по массовости митинги не проходили с 2012-2013 гг.

Митинг в центре Москвы. Фотографии

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Полиция задержала сотрудника ФБК, призывавшего митингующих идти к Кремлю

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники полиции задержали на согласованной с московскими властями акции протеста на проспекте Сахарова сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, руководителя предвыборного штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского. Перед задержанием он со сцены призывал участников акции «прогуляться» к администрации президента России.

Как отмечает «Новая газета», Золотаревского задержали прямо у сцены.

На проспекте Сахарова в Москве в 14.00 началась акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Столичная мэрия разрешила проведение митинга до 16.30 мск. Ранее МВД предупреждало, что призывы идти куда-либо после согласованной акции протеста являются провокацией и будут расцениваться как незаконные массовые мероприятия. Митинг на проспекте Сахарова – это пятая за месяц крупная протестная акция в Москве. Согласованное число участников акции – до 100 000 человек. По данным проекта «Белый счетчик», на 16.00 мск число митингующих составляло 48 800 человек. По последним данным МВД, в акции протеста приняли участие около 20 000 человек. По информации «ОВД-инфо», на проспекте Сахарова были задержаны восемь человек.

Митинг в центре Москвы. Фотографии

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

На акции протеста в Петербурге задержали более 50 человек

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Санкт-Петербурге на несогласованной акции протеста полицейские задержали 55 человек, сообщает «Медуза». По данным «МБХ медиа», на 16:00 мск число задержанных составляет около 60 человек. В свою очередь «Фонтанка» передает, что в Петербурге задержаны от 14 до 20 человек. Проект «ОВД Инфо» насчитал 39 задержанных в Петербурге.

Как отмечает «Фонтанка», на акцию протеста в Петербурге пришли несколько сотен человек. Ее организаторами являются сторонники Навального. Акция протеста планировалась как серия одиночных пикетов около Гостиного двора. Активистов, развернувших плакаты, задержали полицейские, уточняет издание. Возле Гостиного двора кто-то из участников акции распылил перцовый газ. В петербургском штабе Навального сочли это провокацией, пишет «Фонтанка».

Среди задержанных — лидер петербургского штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шуршев. Он был задержан до начала акции возле собственного дома. В МВД изданию сообщили, что причиной задержания являются призывы к участию в несогласованном митинге. Помимо Шуршева также задержана замкоординатора штаба Навального Ольга Гусева.

В Москве в субботу, 10 августа проходит согласованная с московскими властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она началась в 14:00 мск. Разрешенное число участников митинга – до 100 000 человек. На 15:00 мск число участников акции составляло 15 000 человек, сообщало МВД. «Белый счетчик» к этому времени насчитал 40 000 участников акции.

Митинг в центре Москвы. Фотографии

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

В Петербурге полицейские задержали 20 участников пикетов за свободные выборы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Санкт-Петербурге полицейские задержали около 20 человек, принимавших участие в пикетах за свободные выборы, передает «ОВД-инфо».

По информации «Фонтанки», среди задержанных – лидер петербургского штаба политика Алексея Навального Александр Шуршев. Его задержали перед началом акции протеста, проводимой сторонниками Навального у Гостиного двора. Сама акция протеста представляет собой серию одиночных пикетов в поддержку московских оппозиционеров, не зарегистрированных кандидатами в депутаты Мосгордумы. Помимо Шуршева также задержан замкоординатора штаба Навального Ольга Гусева, сообщили «Фонтанке» очевидцы. Полицейские предупреждают участников акции, что мероприятие не согласовано с властями.

В свою очередь «Новая газета» сообщила о задержании на акции протеста в Петербурге журналиста издания Лилит Саркисян.

В Москве в субботу проходит согласованная с мэрией акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она началась в 14:00 мск. Митинг может стать одной из самых массовых акций протеста за последнее время. Согласованное число участников митинга – до 100 000 человек. На 15:00 мск число участников акции протеста составляло 15 000 человек, сообщало МВД.

Митинг в центре Москвы. Фотографии

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

МВД оценило число участников митинга на проспекте Сахарова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Около 7000 человек пришли на согласованную с московскими властями акцию протеста на проспекте Сахарова, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Эти данные были получены ведомством на 14.00 мск. По состоянию на 15.00 на акцию пришли 15 000 человек, уточнили позже в пресс-службе МВД.

На проспекте Сахарова установлены рамки металлоискателей, рядом с ними видеокамеры. На расположенных рядом с проспектом улицах, а также на станциях метро «Чистые пруды» и «Красные ворота» дежурят сотрудники полиции и ОМОНа. Всех пришедших на митинг полиция тщательно досматривает на входе. Некоторые граждане пришли на акцию протеста вместе с детьми.

Акция протеста проводится в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она началась в 14.00 мск. Митинг может стать одной из самых массовых акций протеста за последнее время. Согласованное число участников митинга – до 100 000 человек.

Парфенов, Дудь и Oxxxymiron. Кто идет на митинг на проспекте Сахарова

Выбор редактора
Политика
Новости

Парфенов процитировал трек Face на митинге в центре Москвы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Журналист Леонид Парфенов выступил на митинге на проспекте Академика Сахарова. Свое выступление он завершил строчками из трека рэпера Face, заменив слово «юморист» на «журналиста»: «Gold on my wrist, я журналист. Пошутил не так – и ты попал в blacklist. Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый. Небо – самолетам, а цензура журналистам».

Согласованная со столичными властями акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы началась в 14:00 мск на проспекте Сахарова. Митинг может стать одной из самых массовых акций протеста за последнее время. Согласованное число участников митинга – до 100 000 человек.

К началу митинга проспект Сахарова был практически заполнен, несмотря на дождь. По данным МВД, к 14:00 мск число участников акции протеста составляло 7000 человек.

Митинг в центре Москвы. Фотографии

Выбор редактора
Политика
Новости

Telegram удалил файл с личными данными задержанных на митингах в Москве

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Telegram удалил файл с личными данными журналистов и задержанных на не согласованных со столичной мэрией митингах, прошедших 27 июля и 3 августа. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Telegram защитил персональные данные москвичей. База более недоступна», – пояснил Чиков.

Ранее, 9 августа, Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал файл, в котором были указаны персональные данные 3198 граждан. Авторы анонимного канала писали, что документ с данными россиян был якобы случайно опубликован в чате сторонников политика Алексея Навального.

Однако «Медуза» сообщила, что файл был создан 27 июля – в день не согласованной с московскими властями акции протеста. В поле «компания» указано «ГУ МВД России по г. Москве».

Выбор редактора
Политика
Новости

Oxxxymiron пришел на митинг в футболке с фотографией студента Егора Жукова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рэпер Oxxxymiron пришел на согласованную с московскими властями акцию протеста на проспект Академика Сахарова в футболке с фотографией Егора Жукова, передает телеканал «Дождь». На футболке также имеется надпись на английском и русском языках: «Свободу Егору Жукову!».

«У всех есть точка кипения – у каждого своя», – сказал музыкант на митинге.

Егор Жуков – студент НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), видеоблогер из штаба политика Дмитрия Гудкова, ранее писала «Медиазона». Жуков является фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Пресненский суд Москвы арестовал его на два месяца 2 августа. «Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК – участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти», – ранее говорил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, представляющий интересы студента. Жуков вину не признал. Помимо него на данный момент фигурантами дела являются 12 человек.

Ранее Жуков пытался выдвинуться кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Выбор редактора
Политика
Новости

В студию «Навальный Live» пришел ОМОН

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Москве в студию Youtube-канала «Навальный Live» пришли сотрудники ОМОНа. Находящихся в студии соратников оппозиционера Алексея Навального задержали, сообщается в Twitter канала. Всего в помещении находились 10 сотрудников канала и волонтеров. «Напоминаем, что сегодняшний митинг на проспекте Сахарова, с которого мы должны были вести трансляцию, согласован с властями города», – говорится в Twitter.

Ранее полицейские задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В момент задержания Соболь находилась в центре сбора подписей за независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она планировала приехать на согласованный с мэрией митинг на проспект Академика Сахарова. Акция протеста началась в 14.00 мск. Она может стать одним из самых массовых за последнее время, согласованное число участников митинга – до 100 000 человек.

Митинг в центре Москвы. Фотографии

Выбор редактора
Политика
Новости

Полицейские задержали Соболь

Ведомости