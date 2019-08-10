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«Белый счетчик» сообщил о 40 000 участников на акции протеста в Москве

Число участников согласованной с московскими властями акции протеста в Москве, проходящей на проспекте Сахарова, увеличилось до 40 000 человек, сообщает в Facebook проект «Белый счетчик». В свою очередь МВД сообщает о 20 000 человек. «Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, идет отток участников», – говорится в сообщении ведомства.

Митинг начался в 14.00 мск. На тот момент, по данным МВД, число участников акции протеста составляло 7000 человек. Митинг проводится в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Это пятая за последний месяц крупная акция протеста в Москве. Она может стать одной из самых массовых за последнее время: прийти на акцию протеста ранее призывали многие известные журналисты, блогеры, музыканты с большой аудиторией в социальных сетях. Организаторы заявили до 100 000 человек. Согласованное время окончания митинга – 16.30 мск.

Митинг в центре Москвы. Фотографии