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Журналисту «Россия 1» кричали «Позор!» на митинге на Сахарова

Во время согласованной с московской мэрией акции протеста на проспекте Сахарова митингующие окружили журналиста «России 1» и начали скандировать ему: «Позор! Позор!», передает телеканал «Дождь». На вопрос о том, что по этому поводу думает сам журналист, корреспондент телеканала «Россия 1» сказал: «Пусть кричат. У всех свое мнение. Я его уважаю».

Митинг на проспекте Сахарова — это пятая за последний месяц крупная акция протеста в Москве. По информации «Белого счетчика», это самый массовый митинг за последние три года. Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму была заранее согласована с московскими властями. Она началась в 14 часов дня и закончилась в 16:30 мск. Согласованное число участников акции — до 100 000 человек.

По данным МВД, в акции протеста приняли участие около 20 000 человек, по информации «Белого счетчика» — 49 900 человек. По информации «ОВД Инфо», после митинга в центре Москвы были задержаны 12 человек.

Митинг в центре Москвы. Фотографии