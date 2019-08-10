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МВД назвало число задержанных в центре Москвы после митинга

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В центре Москвы после митинга на проспекте Сахарова задержали 136 человек, говорится в сообщении МВД. «За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек», – уточнили в полиции.

По данным проекта «ОВД инфо», число задержанных на 19:40 мск составляет 146 человек. По информации «Новой газеты», задержанных доставляют в ОВД «Хорошево-Мневники», «Академический», «Очаково-Матвеевское», «Даниловский», «Лосиноостровский», «Хамовники», «Бутырский».

Задержания начались после состоявшейся на проспекте Сахарова акции протеста. Митинг был согласован с мэрией Москвы. Его организовали в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Акция проходила с 14 до 16:30 мск. По ее окончании полиция просила протестующих разойтись. Часть митингующих осталась в центре Москвы.

Митинг на проспекте Сахарова стал пятой за месяц крупной акцией протеста. Ранее мэрия согласовала число участников акции до 100 000 человек. По информации МВД, в акции протеста приняли участие около 20 000 человек. К окончанию акции проект «Белый счетчик» насчитал 49 900 митингующих без учета тех, кто пришел на мероприятие со стороны переулков, то есть не проходя сквозь установленные полицией рамки. Позже «Белый счетчик» уточнил, что «с учетом пропущенных со стороны Орликова переулка общее количество могло быть до 60 000 человек (оценка с учетом свидетельств)».

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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«ОВД-инфо» уточнило число задержанных в центре Москвы

Ведомости
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После митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы задержали 178 человек, сообщает «ОВД инфо». По последним данным МВД, число задержанных составляет 136 человек. Задержания в центре столицы происходили «за различные правонарушения во время несогласованной акции», пояснили в пресс-службе МВД.

Задержанных доставляют в ОВД «Даниловский», «Академический», «Очаково-Матвеевское», «Хорошево-Мневники», «Хамовники», «Бутырский», «Лосиноостровский», писала «Новая газета».

Задержания начались после окончания митинга на проспекте Сахарова. Акция протеста была согласована с московскими властями и проводилась в поддержку оппозиционеров, получивших отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Митинг начался в 14.00 мск и закончился в 16:30 мск. После окончания акции протеста полиция обратилась к митингующим с просьбой разойтись. Часть митингующих остались в центре Москвы.

По данным МВД, несмотря на дождь, на митинг пришли около 20 000 человек. К окончанию акции «Белый счетчик» насчитал 49 900 протестующих, позже проект сообщил, что на митинг могли прийти около 60 000 человек.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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Соболь задержали по подозрению в незаконной организации митинга

Ведомости
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Сотрудники полиции задержали днем в субботу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по подозрению в нарушении правил организации и проведения митингов, передает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанной Ивана Сустина. По его словам, в отношении Соболь сейчас сотрудники полиции составляют соответствующий протокол.

«Полиция сейчас везет Соболь в отделение, где в отношении нее составят протокол по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение правил организации митинга")», – уточнил адвокат. За административное правонарушение наказание назначит суд, добавил Сустин. По его словам, Соболь не грозит арест, так как у нее имеется малолетний ребенок.

Соболь 10 августа собиралась принять участие в митинге, проходившем в субботу на проспекте Сахарова. Однако ее задержали в центре сбора подписей избирателей еще до начала мероприятия. Акция на проспекте Сахарова проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Мэрия Москвы разрешила проведение митинга с 14:00 до 16:30 мск. После окончания митинга полиция обратилась к митингующим с просьбой разойтись. По данным МВД, в митинге приняли участие около 20 000 человек. Проект «Белый счетчик» насчитал 49 900 участников акции протеста, но позже сообщил, что число протестующих могло быть около 60 000 человек. После акции протеста в центре Москвы начались задержания. По данным МВД, всего за различные правонарушения в центре столицы были задержаны 136 человек, «ОВД- инфо» сообщало о 146 задержанных.

Соболь выдвигалась кандидатом в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, но ЦИК отказался ее зарегистрировать из-за недостаточного количества подписей избирателей. Помимо этого, ЦИК также указал основанием для отказа в регистрации неверно заполненные документы о принадлежащем Соболь имуществе.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Ведомости
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Американский миллиардер, финансист Джеффри Эпштейн, ранее обвиненный в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, в ночь на 10 августа покончил с собой в тюрьме, передает телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов. Время смерти и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Эпштейн ожидал решения суда в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене. Вину в инкриминируемых ему преступлениях он не признал. Ему грозило 45 лет тюрьмы. По информации телеканала, преступления относятся к периоду времени с 2002 по 2005 гг.

В 2007-2008 гг. Эпштейна обвиняли в растлении несовершеннолетних девушек. Ему грозил пожизненный тюремный срок. Однако тогда Эпштейн признал себя виновным в сексуальных преступлениях. Суд приговорил его к 13 месяцам тюрьмы. Во второй раз Эпштейна задержали 6 июля. Новые обвинения против бизнесмена стали причиной отставки министра труда Алекса Акосты, который в 2008 г. был прокурором по делу Эпштейна.

СМИ нередко называют Эпштейна миллиардером. Хотя размер его состояния неизвестен. По информации Forbes, стоимость имущества, среди которого имеется частный остров, свидетельствует об огромном богатстве Эпштейна. Американский журнал не приводит оценку состояния Эпштейна.

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В день протеста в Москве Путин уехал к байкерам в Крым

Ведомости
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Президент Владимир Путин 10 августа посетил международное байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные волки». Об этом сообщается на сайте Кремля. Мероприятие проходит в Крыму. Президента сопровождал глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Выступая на шоу, Путин заявил, что это очень хорошее мероприятие, которое сплачивает любителей техники, мотоциклов и всех, кто «сердцем и душой относится к нашей Родине». Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в Крыму в 2009 г.

В Москве и некоторых других городах России 10 августа проходят акции за справедливые выборы. В столице на проспекте Академика Сахарова собралось более 50 000 человек. Митинг был согласован с властями, однако после его завершения часть протестующих пошла гулять в центр — там начались массовые задержания. Также более 70 человек были задержаны на акции в Петербурге.

Путин второй раз уехал из Москвы во время массовых протестов в городе. Две недели назад, 27 июля, когда в столице задержали 1373 человека, президент осматривал затонувшую во время войны подлодку на дне Финского залива.

Задержания в центре Москвы

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В центре Москвы задержали более 100 человек

Ведомости
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В центре Москвы задержали 106 человек, сообщает «ОВД Инфо». По подсчетам «МБХ Медиа», число задержанных в центре столицы превысило 80 человек.

По информации «Новой газеты», задержанных доставляют в ОВД «Академический», «Даниловский», «Хамовники», «Бутырский».

Задержания начались после прошедшего на проспекте Сахарова митинга. Акция протеста была согласована с мэрией Москвы. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Митинг начался в 14.00 мск и закончился в 16:30 мск. После окончания акции протеста полиция обратилась к митингующим с просьбой разойтись. Часть митингующих осталась в центре Москвы.

Акция протеста на проспекте Сахарова стала пятым за месяц крупным митингом. Согласованное число участников акции — до 100 000 человек. По данным МВД, в акции протеста участвовали около 20 000 человек. К окончанию акции проект «Белый счетчик» насчитал 49 900 митингующих без учета тех, кто пришел на мероприятие со стороны переулков, то есть не проходя сквозь установленные полицией рамки.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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Журналисту «Россия 1» кричали «Позор!» на митинге на Сахарова

Ведомости
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Во время согласованной с московской мэрией акции протеста на проспекте Сахарова митингующие окружили журналиста «России 1» и начали скандировать ему: «Позор! Позор!», передает телеканал «Дождь». На вопрос о том, что по этому поводу думает сам журналист, корреспондент телеканала «Россия 1» сказал: «Пусть кричат. У всех свое мнение. Я его уважаю».

Митинг на проспекте Сахарова — это пятая за последний месяц крупная акция протеста в Москве. По информации «Белого счетчика», это самый массовый митинг за последние три года. Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму была заранее согласована с московскими властями. Она началась в 14 часов дня и закончилась в 16:30 мск. Согласованное число участников акции — до 100 000 человек.

По данным МВД, в акции протеста приняли участие около 20 000 человек, по информации «Белого счетчика» — 49 900 человек. По информации «ОВД Инфо», после митинга в центре Москвы были задержаны 12 человек.

Митинг в центре Москвы. Фотографии

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После митинга на проспекте Сахарова начались задержания

Ведомости
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После согласованного с московскими властями митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы начались задержания, передает корреспондент «Ведомостей». Задержаны как минимум четыре человека, уточнил корреспондент. В свою очередь проект «ОВД инфо» сообщил, что на 17:30 мск в Москве задержаны 10 человек.

По информации Русской службы ВВС, задержания начались на Чистопрудном бульваре, Китай-городе. В свою очередь «Новая газета» сообщила о том, что с Чистых прудов невозможно пройти на Мясницкую улицу. Силовики отсылают всех граждан на бульвары. На площади Ильинские ворота задержали двоих человек, на Ильинской площади – еще троих, отмечает газета.

Акция протеста на проспекте Сахарова началась в 14.00 мск. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Мэрия Москвы разрешила проведение митинга до 16:30 мск. После окончания акции протеста полиция обратилась к митингующим с просьбой разойтись.

Митинг на проспекте Сахарова – это пятая за месяц крупная акция протеста в столице. Согласованное число участников акции – до 100 000 человек. По последним данным МВД, на митинг пришли около 20 000 человек. К окончанию акции проект «Белый счетчик» насчитал 49 900 участников акции протеста без учета тех, кто пришел на митинг со стороны переулков, то есть минуя установленные полицейскими рамки.

Митинг в центре Москвы. Фотографии

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«Белый счетчик» насчитал почти 50 000 человек к окончанию акции протеста

Ведомости
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Число участников акции протеста, состоявшейся на проспекте Сахарова, на момент ее окончания составило 49 900 человек, сообщил проект «Белый счетчик».

Помимо этого «Белый счетчик» также привел данные проведенного волонтерами социологического опроса участников митинга. «Пока результаты такие. Мужчин: 62%. Женщин: 32%», – отмечается на странице проекта в Facebook. Среди митингующих моложе 25 лет было 24% участников акции, в возрасте 26–35 лет – 31%, 36–50 лет – 24%, 51–65 лет – 15%, старше 65 лет – 6%. Большинство принявших участие в акции протеста постоянным местом проживания назвали Москву (74%), 23% митингующих – Подмосковье.

«Обращаем внимание, что были неучтенные нами пропуски групп участников с переулков», – уточнил «Белый счетчик». В комментариях к посту проекта в Facebook пользователи отмечают, что методика подсчета проекта не подразумевает учета тех, кто прошел мимо установленных полицией рамок. Всего было установлено 50 рамок.

Согласованная с московской мэрией акция протеста началась в 14.00 мск. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Столичная мэрия разрешила проведение митинга до 16:30 мск. Митинг на проспекте Сахарова – это пятая за месяц крупная протестная акция в Москве. Согласованное число участников акции – до 100 000 человек. По последним данным МВД, в митинге приняли участие около 20 000 человек. По информации «ОВД инфо», на проспекте Сахарова были задержаны 10 человек.

По информации «Белого счетчика», это самая массовая акция протеста за последние три года. Среди акций, посвященных выборам, сравнимые по массовости митинги не проходили с 2012–2013 гг.

Митинг в центре Москвы. Фотографии

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Полиция задержала сотрудника ФБК, призывавшего митингующих идти к Кремлю

Ведомости
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Сотрудники полиции задержали на согласованной с московскими властями акции протеста на проспекте Сахарова сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, руководителя предвыборного штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского. Перед задержанием он со сцены призывал участников акции «прогуляться» к администрации президента России.

Как отмечает «Новая газета», Золотаревского задержали прямо у сцены.

На проспекте Сахарова в Москве в 14.00 началась акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Столичная мэрия разрешила проведение митинга до 16.30 мск. Ранее МВД предупреждало, что призывы идти куда-либо после согласованной акции протеста являются провокацией и будут расцениваться как незаконные массовые мероприятия. Митинг на проспекте Сахарова – это пятая за месяц крупная протестная акция в Москве. Согласованное число участников акции – до 100 000 человек. По данным проекта «Белый счетчик», на 16.00 мск число митингующих составляло 48 800 человек. По последним данным МВД, в акции протеста приняли участие около 20 000 человек. По информации «ОВД-инфо», на проспекте Сахарова были задержаны восемь человек.

Митинг в центре Москвы. Фотографии

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На акции протеста в Петербурге задержали более 50 человек

Ведомости
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В Санкт-Петербурге на несогласованной акции протеста полицейские задержали 55 человек, сообщает «Медуза». По данным «МБХ медиа», на 16:00 мск число задержанных составляет около 60 человек. В свою очередь «Фонтанка» передает, что в Петербурге задержаны от 14 до 20 человек. Проект «ОВД Инфо» насчитал 39 задержанных в Петербурге.

Как отмечает «Фонтанка», на акцию протеста в Петербурге пришли несколько сотен человек. Ее организаторами являются сторонники Навального. Акция протеста планировалась как серия одиночных пикетов около Гостиного двора. Активистов, развернувших плакаты, задержали полицейские, уточняет издание. Возле Гостиного двора кто-то из участников акции распылил перцовый газ. В петербургском штабе Навального сочли это провокацией, пишет «Фонтанка».

Среди задержанных — лидер петербургского штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шуршев. Он был задержан до начала акции возле собственного дома. В МВД изданию сообщили, что причиной задержания являются призывы к участию в несогласованном митинге. Помимо Шуршева также задержана замкоординатора штаба Навального Ольга Гусева.

В Москве в субботу, 10 августа проходит согласованная с московскими властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Она началась в 14:00 мск. Разрешенное число участников митинга – до 100 000 человек. На 15:00 мск число участников акции составляло 15 000 человек, сообщало МВД. «Белый счетчик» к этому времени насчитал 40 000 участников акции.

Митинг в центре Москвы. Фотографии