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МВД назвало число задержанных в центре Москвы после митинга

В центре Москвы после митинга на проспекте Сахарова задержали 136 человек, говорится в сообщении МВД. «За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек», – уточнили в полиции.

По данным проекта «ОВД инфо», число задержанных на 19:40 мск составляет 146 человек. По информации «Новой газеты», задержанных доставляют в ОВД «Хорошево-Мневники», «Академический», «Очаково-Матвеевское», «Даниловский», «Лосиноостровский», «Хамовники», «Бутырский».

Задержания начались после состоявшейся на проспекте Сахарова акции протеста. Митинг был согласован с мэрией Москвы. Его организовали в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Акция проходила с 14 до 16:30 мск. По ее окончании полиция просила протестующих разойтись. Часть митингующих осталась в центре Москвы.

Митинг на проспекте Сахарова стал пятой за месяц крупной акцией протеста. Ранее мэрия согласовала число участников акции до 100 000 человек. По информации МВД, в акции протеста приняли участие около 20 000 человек. К окончанию акции проект «Белый счетчик» насчитал 49 900 митингующих без учета тех, кто пришел на мероприятие со стороны переулков, то есть не проходя сквозь установленные полицией рамки. Позже «Белый счетчик» уточнил, что «с учетом пропущенных со стороны Орликова переулка общее количество могло быть до 60 000 человек (оценка с учетом свидетельств)».

Задержания в центре Москвы. Фотографии