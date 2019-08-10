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«ОВД-инфо» уточнило число задержанных в центре Москвы

После митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы задержали 178 человек, сообщает «ОВД инфо». По последним данным МВД, число задержанных составляет 136 человек. Задержания в центре столицы происходили «за различные правонарушения во время несогласованной акции», пояснили в пресс-службе МВД.

Задержанных доставляют в ОВД «Даниловский», «Академический», «Очаково-Матвеевское», «Хорошево-Мневники», «Хамовники», «Бутырский», «Лосиноостровский», писала «Новая газета».

Задержания начались после окончания митинга на проспекте Сахарова. Акция протеста была согласована с московскими властями и проводилась в поддержку оппозиционеров, получивших отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Митинг начался в 14.00 мск и закончился в 16:30 мск. После окончания акции протеста полиция обратилась к митингующим с просьбой разойтись. Часть митингующих остались в центре Москвы.

По данным МВД, несмотря на дождь, на митинг пришли около 20 000 человек. К окончанию акции «Белый счетчик» насчитал 49 900 протестующих, позже проект сообщил, что на митинг могли прийти около 60 000 человек.

Задержания в центре Москвы. Фотографии