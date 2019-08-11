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«ОВД-инфо» обновило информацию о задержанных после митинга в Москве

Согласно обновленным данным «ОВД-инфо», в центре Москвы 10 августа задержали 256 человек. Полиция накануне вечером сообщила о 136 задержанных. Однако в тот момент, когда сообщение МВД было опубликовано, задержания еще продолжались.

В столице в субботу прошел согласованный митинг за честные выборы, который, по данным проекта «Белый счетчик», собрал более 50 000 человек. Акция была согласована с властями, поэтому на ней практически не было задержаний. Однако после митинга на проспекте Сахарова часть протестующих пошла в центр города, где и начались массовые задержания.

Акция за честные выборы проходила 10 августа не только в Москве, но в других городах России — Хабаровске, Екатеринбурге, Новосибирске, Ижевске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Иркутске, Самаре, Уфе.

Также в Санкт-Петербурге собралось около 200 протестующих, из них 79 были задержаны, передает «ОВД-инфо». Кроме того, проект сообщает о 13 задержанных в Ростове-на-Дону, двух в Брянске и двух в Сыктывкаре.

Задержания в центре Москвы