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Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поскольку Киев считает Крым территорией Украины, он настаивает на том, что российские чиновники должны согласовывать свои поездки на полуостров с украинскими властями. В сообщении МИДа Крым и Севастополь названы временно оккупированными территориями Украины.

Путин 10 августа посетил в Крыму международное байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные волки». Президента сопровождали глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В Москве и некоторых других городах России в это время проходили акции за честные выборы. В столице митинг на проспекте Сахарова собрал более 50 000 человек. Путин второй раз уехал из Москвы во время массовых протестов в городе. Две недели назад, 27 июля, когда в столице задержали 1373 человека, президент осматривал затонувшую во время войны подлодку на дне Финского залива.

Митинг в центре Москвы