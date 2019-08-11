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«Медуза» нашла возможного автора Telegram-канала, выложившего данные протестующих

Ведомости
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В пятницу 9 августа, накануне митинга на проспекте Сахарова, в Telegram-канале «Товарищ майор», у которого почти 30 000 подписчиков, был опубликован документ с личными данным более 3000 человек. В подписи к нему утверждалось, что эти люди – сторонники Алексея Навального. Также говорилось, что штаб Навального сам по ошибке выложил всю базу в свой чат. Через некоторое время файл был удален.

Как выяснила «Медуза», в базу попали участники несогласованных акций 27 июля и 3 августа, люди, которые оставляли свои подписи в поддержку кандидатов в Мосгордуму, а также случайные люди. Команда Навального сообщила изданию, что никогда не вела базу своих сторонников или волонтеров в таком формате. Некоторые опрошенные «Медузой» люди отметили, что в базе содержатся данные, которые они оставляли полицейским при задержании на акциях протеста. В частности, один человек сказал, что в документе указан выдуманный адрес, который он сказал полиции. Другие заметили, что данные совпадают с теми, которые они давали при покупке sim-карты. Например, журналистка Нина Абросимова, которая освещала митинг 27 июля, обнаружила в базе свою мать, на которую зарегистрирован ее номер мобильного.

«Медуза» разыскала человека, который ранее был администратором «Товарища майора». По данным издания, им оказался некий Виталий Тайсаев. В своих социальных сетях он указал, что работает в медиа и Telegram, занимается SMM-маркетингом. Связаться с ним по телефону «Медузе» не удалось, в переписке Тайсаев заявил корреспонденту, что сейчас не имеет отношения к каналу, но «продвигал его в 2017 г. месяца два под запрос».

На вопрос, почему к аккаунту привязан его номер телефона, мужчина ответил, что, возможно, передал заказчику ту sim-карту. Тайсаев сказал, что, по его информации, канал «Товарищ майор» перепродавался два раза, но кто его нынешний владелец, он не знает. Тех, по чьему заказу он администрировал «Товарища майора», Тайсаев тоже назвать не смог, но предположил, что это могут быть люди «из какой-то околокремлевской тусовки».

Позже в беседе с интернет-изданием Baza Тайсаев рассказал, что в 2017 г. к нему обратились с просьбой поразвивать Telegram-канал некие «люди, связанные с правительством, с властью». Назвать имена заказчиков он категорически отказался.

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СКР опроверг изъятие инсулина у обвиняемого в массовых беспорядках режиссера

Ведомости
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Следователи знали о наличии проблем со здоровьем у телережиссера Дмитрия Васильева, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). Там отмечается, что допрос Васильева проводится в соответствии с нормами закона. В частности, к нему допустили врачей скорой помощи, когда обвиняемый пожаловался на плохое самочувствие. При этом следователь не принимал решения об изъятии у Васильева препаратов, подчеркнул СКР.

43-летний режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан вечером 9 августа. По словам его адвоката, мужчину сразу же доставили в Следственный комитет, где допрашивали до четырех часов утра. За это время Васильеву, у которого диагностировали диабет, дважды вызывали скорую помощь. После этого режиссера отправили в изолятор временного содержания, забрав при этом, как утверждает адвокат, инсулин и глюкометр. В середине дня в субботу Васильева госпитализировали с повышенным уровнем сахара в крови, он был помещен в реанимацию.

В воскресенье суд должен был рассматривать вопрос об аресте режиссера, однако он не смог явиться на заседание. В связи с этим вопрос об аресте был отложен. Вечером обвиняемого выписали, хотя днем адвокат сообщал, что тот находится в тяжелом состоянии. СКР подчеркнул, что наличие диабета у Васильева не является препятствием для привлечения его к уголовной ответственности, так же как и не мешало ему участвовать в акции 27 июля. 

Васильев обвиняется в участии в беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК). Ранее по этому делу были арестованы 11 человек, еще один объявлен в розыск. В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, на ней были задержаны, по данным МВД, 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных. 

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Суд отказал в аресте телережиссера Васильева по делу о массовых беспорядках

Ведомости
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Басманный суд Москвы отказался заочно арестовывать 13-го фигуранта дела о массовых беспорядках – телережиссера Дмитрия Васильева, который после задержания попал в реанимацию. Трансляцию из зала суда вела «Медиазона».

Об аресте Васильева ходатайствовало следствие, однако на суде следователь попросил отложить заседание из-за отсутствия обвиняемого. Васильев накануне был госпитализирован из-за приступа диабета. Прокурор настаивал на том, что рассмотреть вопрос об аресте можно из без обвиняемого. Защита выступала против заочного ареста. Судья вернула ходатайство следствию, отказавшись рассматривать его без обвиняемого, однако отметила, что оно может быть подано повторно.

43-летний режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан вечером 9 августа. Его доставили в Следственный комитет, где допрашивали до четырех часов утра. За это время мужчине, у которого диагностировали диабет, дважды вызывали скорую помощь. После этого режиссера отправили в изолятор временного содержания, забрав при этом инсулин и глюкометр. В середине дня в субботу Васильева госпитализировали с повышенным уровнем сахара в крови, он был помещен в реанимацию.

Васильев обвиняется в участии в беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК). Ранее по этому делу были арестованы 11 человек, еще один объявлен в розыск.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, на ней были задержаны от 1074 до 1373 человек.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Бизнес
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Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Ведомости
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Bloomberg представил рейтинг богатейших династий на планете, в который вошли 25 семей с самым большим состоянием. В общей сложности они контролируют $1,4 трлн, пишет агентство.

Первую строчку в рейтинге заняла американская семья Уолтон, которой принадлежит сеть магазинов Walmart. Ее состояние оценивается в $190,5 млрд. В среднем Уолтоны, по подсчетам Bloomberg, зарабатывают $70 000 в минуту, $4 млн в час и $100 млн в день.

Второе и третье места также заняли семьи из США. На второй строчке оказалась семья Марс, владельцы одноименной кондитерской фабрики, с состоянием $126,5 млрд. Замыкает тройку лидеров семья Кох, управляющая промышленной корпорацией Koch Industries, с $125 млрд. Далее идут правящая династия Саудовской Аравии Аль-Сауд ($100 млрд), владельцы парфюмерного дома Chanel Вертеймеры ($57,6 млрд) и модного дома Hermes Дюма ($53,1 млрд).

Российских семей в рейтинге Bloomberg нет. По данным Forbes, состояние самой богатой династии в России семьи Гуцериевых – составляет около $6 млрд.

Богатейшие семьи России по версии Forbes

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Пожар на складе боеприпасов под Ачинском потушили спустя полтора суток

Ведомости
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Пожарным удалось потушить огонь на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, пожар там начался во второй половине дня 9 августа. «Горение там ликвидировано. Проводятся работы, убеждаются в полной безопасности», – сказал журналистам руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин (его слова приводит «РИА Новости»).

За последнюю неделю на территории воинской части под Ачинском произошло два ЧП. Сначала 5 августа там случился пожар, который привел к взрывам снарядов. Огонь удалось потушить только спустя сутки. Из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия были эвакуированы 16 000 человек. Больше всего пострадала деревня Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери домов.

В пятницу 9 августа под Ачинском произошел новый взрыв после того, как в стеллаж с боеприпасами попала молния. После этого на складе снова вспыхнул пожар.

В общей сложности в результате двух ЧП пострадали 30 человек, один погиб, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Около десяти пострадавших были госпитализированы.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском

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Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

Ведомости
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Поскольку Киев считает Крым территорией Украины, он настаивает на том, что российские чиновники должны согласовывать свои поездки на полуостров с украинскими властями. В сообщении МИДа Крым и Севастополь названы временно оккупированными территориями Украины.

Путин 10 августа посетил в Крыму международное байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные волки». Президента сопровождали глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В Москве и некоторых других городах России в это время проходили акции за честные выборы. В столице митинг на проспекте Сахарова собрал более 50 000 человек. Путин второй раз уехал из Москвы во время массовых протестов в городе. Две недели назад, 27 июля, когда в столице задержали 1373 человека, президент осматривал затонувшую во время войны подлодку на дне Финского залива.

Митинг в центре Москвы

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«ОВД-инфо» обновило информацию о задержанных после митинга в Москве

Ведомости
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Согласно обновленным данным «ОВД-инфо», в центре Москвы 10 августа задержали 256 человек. Полиция накануне вечером сообщила о 136 задержанных. Однако в тот момент, когда сообщение МВД было опубликовано, задержания еще продолжались.

В столице в субботу прошел согласованный митинг за честные выборы, который, по данным проекта «Белый счетчик», собрал более 50 000 человек. Акция была согласована с властями, поэтому на ней практически не было задержаний. Однако после митинга на проспекте Сахарова часть протестующих пошла в центр города, где и начались массовые задержания.

Акция за честные выборы проходила 10 августа не только в Москве, но в других городах России – Хабаровске, Екатеринбурге, Новосибирске, Ижевске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Иркутске, Самаре, Уфе.

Также в Санкт-Петербурге собралось около 200 протестующих, из них 79 были задержаны, передает «ОВД-инфо». Кроме того, проект сообщает о 13 задержанных в Ростове-на-Дону, двух – в Брянске и двух – в Сыктывкаре.

Задержания в центре Москвы

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«ОВД-инфо» уточнило число задержанных в центре Москвы

Ведомости
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После митинга на проспекте Сахарова в центре Москвы задержали 178 человек, сообщает «ОВД инфо». По последним данным МВД, число задержанных составляет 136 человек. Задержания в центре столицы происходили «за различные правонарушения во время несогласованной акции», пояснили в пресс-службе МВД.

Задержанных доставляют в ОВД «Даниловский», «Академический», «Очаково-Матвеевское», «Хорошево-Мневники», «Хамовники», «Бутырский», «Лосиноостровский», писала «Новая газета».

Задержания начались после окончания митинга на проспекте Сахарова. Акция протеста была согласована с московскими властями и проводилась в поддержку оппозиционеров, получивших отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. Митинг начался в 14.00 мск и закончился в 16:30 мск. После окончания акции протеста полиция обратилась к митингующим с просьбой разойтись. Часть митингующих остались в центре Москвы.

По данным МВД, несмотря на дождь, на митинг пришли около 20 000 человек. К окончанию акции «Белый счетчик» насчитал 49 900 протестующих, позже проект сообщил, что на митинг могли прийти около 60 000 человек.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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Соболь задержали по подозрению в незаконной организации митинга

Ведомости
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Сотрудники полиции задержали днем в субботу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь по подозрению в нарушении правил организации и проведения митингов, передает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанной Ивана Сустина. По его словам, в отношении Соболь сейчас сотрудники полиции составляют соответствующий протокол.

«Полиция сейчас везет Соболь в отделение, где в отношении нее составят протокол по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение правил организации митинга")», – уточнил адвокат. За административное правонарушение наказание назначит суд, добавил Сустин. По его словам, Соболь не грозит арест, так как у нее имеется малолетний ребенок.

Соболь 10 августа собиралась принять участие в митинге, проходившем в субботу на проспекте Сахарова. Однако ее задержали в центре сбора подписей избирателей еще до начала мероприятия. Акция на проспекте Сахарова проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Мэрия Москвы разрешила проведение митинга с 14:00 до 16:30 мск. После окончания митинга полиция обратилась к митингующим с просьбой разойтись. По данным МВД, в митинге приняли участие около 20 000 человек. Проект «Белый счетчик» насчитал 49 900 участников акции протеста, но позже сообщил, что число протестующих могло быть около 60 000 человек. После акции протеста в центре Москвы начались задержания. По данным МВД, всего за различные правонарушения в центре столицы были задержаны 136 человек, «ОВД- инфо» сообщало о 146 задержанных.

Соболь выдвигалась кандидатом в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, но ЦИК отказался ее зарегистрировать из-за недостаточного количества подписей избирателей. Помимо этого, ЦИК также указал основанием для отказа в регистрации неверно заполненные документы о принадлежащем Соболь имуществе.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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МВД назвало число задержанных в центре Москвы после митинга

Ведомости
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В центре Москвы после митинга на проспекте Сахарова задержали 136 человек, говорится в сообщении МВД. «За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек», – уточнили в полиции.

По данным проекта «ОВД инфо», число задержанных на 19:40 мск составляет 146 человек. По информации «Новой газеты», задержанных доставляют в ОВД «Хорошево-Мневники», «Академический», «Очаково-Матвеевское», «Даниловский», «Лосиноостровский», «Хамовники», «Бутырский».

Задержания начались после состоявшейся на проспекте Сахарова акции протеста. Митинг был согласован с мэрией Москвы. Его организовали в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Акция проходила с 14 до 16:30 мск. По ее окончании полиция просила протестующих разойтись. Часть митингующих осталась в центре Москвы.

Митинг на проспекте Сахарова стал пятой за месяц крупной акцией протеста. Ранее мэрия согласовала число участников акции до 100 000 человек. По информации МВД, в акции протеста приняли участие около 20 000 человек. К окончанию акции проект «Белый счетчик» насчитал 49 900 митингующих без учета тех, кто пришел на мероприятие со стороны переулков, то есть не проходя сквозь установленные полицией рамки. Позже «Белый счетчик» уточнил, что «с учетом пропущенных со стороны Орликова переулка общее количество могло быть до 60 000 человек (оценка с учетом свидетельств)».

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

Ведомости
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Американский миллиардер, финансист Джеффри Эпштейн, ранее обвиненный в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, в ночь на 10 августа покончил с собой в тюрьме, передает телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов. Время смерти и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Эпштейн ожидал решения суда в федеральной тюрьме в Нижнем Манхэттене. Вину в инкриминируемых ему преступлениях он не признал. Ему грозило 45 лет тюрьмы. По информации телеканала, преступления относятся к периоду времени с 2002 по 2005 гг.

В 2007-2008 гг. Эпштейна обвиняли в растлении несовершеннолетних девушек. Ему грозил пожизненный тюремный срок. Однако тогда Эпштейн признал себя виновным в сексуальных преступлениях. Суд приговорил его к 13 месяцам тюрьмы. Во второй раз Эпштейна задержали 6 июля. Новые обвинения против бизнесмена стали причиной отставки министра труда Алекса Акосты, который в 2008 г. был прокурором по делу Эпштейна.

СМИ нередко называют Эпштейна миллиардером. Хотя размер его состояния неизвестен. По информации Forbes, стоимость имущества, среди которого имеется частный остров, свидетельствует об огромном богатстве Эпштейна. Американский журнал не приводит оценку состояния Эпштейна.

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В день протеста в Москве Путин уехал к байкерам в Крым

Ведомости
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Президент Владимир Путин 10 августа посетил международное байк-шоу «Тень Вавилона», организованное мотоклубом «Ночные волки». Об этом сообщается на сайте Кремля. Мероприятие проходит в Крыму. Президента сопровождали глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Выступая на шоу, Путин заявил, что это очень хорошее мероприятие, которое сплачивает любителей техники, мотоциклов и всех, кто «сердцем и душой относится к нашей Родине». Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в Крыму в 2009 г.

В Москве и некоторых других городах России 10 августа проходят акции за справедливые выборы. В столице на проспекте Академика Сахарова собралось более 50 000 человек. Митинг был согласован с властями, однако после его завершения часть протестующих пошла гулять в центр — там начались массовые задержания. Также более 70 человек были задержаны на акции в Петербурге.

Путин второй раз уехал из Москвы во время массовых протестов в городе. Две недели назад, 27 июля, когда в столице задержали 1373 человека, президент осматривал затонувшую во время войны подлодку на дне Финского залива.

Задержания в центре Москвы