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СКР опроверг изъятие инсулина у обвиняемого в массовых беспорядках режиссера

Следователи знали о наличии проблем со здоровьем у телережиссера Дмитрия Васильева, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР). Там отмечается, что допрос Васильева проводится в соответствии с нормами закона. В частности, к нему допустили врачей скорой помощи, когда обвиняемый пожаловался на плохое самочувствие. При этом следователь не принимал решения об изъятии у Васильева препаратов, подчеркнул СКР.

43-летний режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан вечером 9 августа. По словам его адвоката, мужчину сразу же доставили в Следственный комитет, где допрашивали до четырех часов утра. За это время Васильеву, у которого диагностировали диабет, дважды вызывали скорую помощь. После этого режиссера отправили в изолятор временного содержания, забрав при этом, как утверждает адвокат, инсулин и глюкометр. В середине дня в субботу Васильева госпитализировали с повышенным уровнем сахара в крови, он был помещен в реанимацию.

В воскресенье суд должен был рассматривать вопрос об аресте режиссера, однако он не смог явиться на заседание. В связи с этим вопрос об аресте был отложен. Вечером обвиняемого выписали, хотя днем адвокат сообщал, что тот находится в тяжелом состоянии. СКР подчеркнул, что наличие диабета у Васильева не является препятствием для привлечения его к уголовной ответственности, так же как и не мешало ему участвовать в акции 27 июля.

Васильев обвиняется в участии в беспорядках 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК). Ранее по этому делу были арестованы 11 человек, еще один объявлен в розыск. В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, на ней были задержаны, по данным МВД, 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных.

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