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НАТО назвала опасным маневр российского пилота в ситуации с самолетом Шойгу

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В НАТО посчитали небезопасным маневр российского истребителя во время инцидента с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя североатлантического альянса.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Во время инцидента министр следовал в Москву из Калининграда, где он находился с рабочей поездкой. F-18С – испанский истребитель американского производства. Российским летчикам Су-27 удалось его оттеснить и не позволить подойти близко к борту Шойгу, говорилось в сообщении Минобороны.

По словам представителя НАТО, самолет Ту-214, на борту которого находился Шойгу, имел действующий план полета, идентифицировал себя и ответил воздушной диспетчерской службе. При этом сопровождавшие его два самолета Су-27 летели без плана полета, их транспондеры были отключены, и они не разговаривали с авиадиспетчерами, утверждает собеседник CNN. Поэтому истребители F-18 были подняты с базы в литовском Шауляе для оценки ситуации, объяснил он.

После того как была проведена оценка намерений российских истребителей, испанские самолеты повернули влево, чтобы вернуться в аэропорт базирования, продолжил представитель НАТО. Однако в этот момент, по его словам, один из Су-27 также повернул влево и почти пересек «небезопасным образом» курс полета одного из F-18.

Последствий этого маневра удалось избежать благодаря быстрой реакции пилота испанского истребителя, заключил собеседник CNN. Минобороны пока никак не прокомментировало эту информацию.

10 самых важных самолетов России и СССР

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Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за работы президентом

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что после избрания главой государства потерял до $5 млрд, сообщает NBC News со ссылкой на заявление американского лидера. В такую сумму он оценил доходы, которые, по его мнению, упустил, отказавшись от карьеры бизнесмена в пользу президентства, а также расходы на адвокатов из-за исков против него.

«Это, возможно, стоит мне от $3 млрд до $5 млрд», – отметил американский президент. Отдельно он посетовал, что много денег уходит на адвокатов, потому что его оппоненты «каждый день» подают против него иски в суды. Трамп добавил, что его это не волнует. Он подчеркнул, что все равно будет добиваться переизбрания на пост президента.

Телеканал NBC указывает, что слова Трампа о суммах, которые он может терять из-за работы президентом, невозможно проверить. Ранее он заявлял, что его состояние превышает $10 млрд. Однако, согласно опубликованному в марте рейтингу американского Forbes, суммарная стоимость его активов – около $3,1 млрд. При этом в июне 2017 г. Bloomberg оценивал состояние Трампа в $2,9 млрд, а в 2018 г. зафиксировал его снижение на $100 млн – до $2,8 млрд.

В феврале сам Трамп говорил изданию The New York Times, что за время пребывания на посту главы государства потерял много денег, не уточняя сумму. Но заверил, что все равно любит свою работу. «Это (работа президентом) не (приносит) деньги. Это одно из самых великих убыточных занятий. К счастью, я не нуждаюсь в деньгах», – отмечал он.

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Финансы
Новости

Доллар подорожал до максимума за последние несколько месяцев

Ведомости
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Доллар на торгах Московской биржи в среду, 14 августа, преодолел отметку в 66 руб. К 18.17 мск он подорожал на 1,11 руб. к закрытию вторника до 66,04 руб. Последний раз доллар стоил дороже 66 руб. почти три с половиной месяца назад – 3 мая этого года.

Евро в это же время стоил 73,60 руб., подорожав на 1,06 руб.

При этом Центробанк снизил официальный курс доллара на 15 августа, он установлен на уровне 65,20 руб. (-40 коп.). Курс евро также понижен на 51 коп. до 73,41 руб.

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в среду снижается. В 18.22 мск нефть Brent стоила $58,68 за баррель (-4,5%), нефть WTI – $54,42 за баррель (-4,9%).

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Политика
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Митрохин зарегистрирован кандидатом в депутаты Мосгордумы

Ведомости
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Окружная избирательная комиссия зарегистрировала члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает ТАСС. Это произошло спустя сутки после решения суда, который обязал зарегистрировать Митрохина.

Он подавал документы на регистрацию в начале июля. Он выдвигался по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации из-за того, что процент брака собранных им подписей составил более 10%, часть подписей были признаны недействительными. Митрохин подал жалобу на решение окружной комиссии в Мосгоризбирком. Тот удовлетворил жалобу, признав недействительными 415 подписей, а достоверными – 4525 подписей, что является основанием для регистрации, и предложил окружной комиссии пересмотреть решение. Однако она повторно отказала Митрохину, признав недействительными 489 подписей. Достоверными признали 4451 подпись, что недостаточно для регистрации, решила рабочая группа окружной комиссии.

После повторного отказа Митрохин подал иск в суд. Мосгорсуд отменил решение окружной избирательной комиссии и потребовал допустить его до выборов.

Выборы в Мосгордуму должны состояться 8 сентября. Избирательная кампания в столице сопровождается многотысячными протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами многим оппозиционерам. Они пытались оспорить отказы в регистрации, но Мосгоризбирком не удовлетворил их жалобы. Восстановления права баллотироваться через суд добился пока только Митрохин.

Как проходил митинг на проспекте Сахарова в Москве

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Политика
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Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Ведомости
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Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василия Олейника. Численность участников – 100 000 человек.

По его словам, в мэрию была подана заявка на проведение шествия от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом на проспекте. «До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия», – сказал Олейник.

Ранее сообщалось, что Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг. Кроме того, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, муниципальный депутат Эльвира Вихарева и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова подали в мэрию заявку о проведении шествия по проспекту Академика Сахарова 24 августа. Те же заявители в качестве альтернативного варианта предложили мэрии провести 24 августа митинг на площади Победы, также в 14.00 мск. Оба мероприятия направлены на то, чтобы потребовать равного доступа всех кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.

Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается многотысячными протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Выборы должны состояться 8 сентября.

Парфенов, Face, Oxxxymiron. Кто пришел на митинг в центре МосквыФото

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Бизнес
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«Порту» переложил на «Матч ТВ» вину за срыв показа матча с «Краснодаром»

Ведомости
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Трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов УЕФА между португальским футбольным клубом «Порту» и российским «Краснодаром» на территории России не состоялась по вине телеканала «Матч ТВ», заявил директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораес. Его слова приводит издание «Чемпионат».

Мораес пояснил, что «Порту», как правообладатель показа, установил за трансляцию цену в 50 000 евро. «Матч ТВ», в свою очередь, предложил 15 000 евро, на что получил от «Порту» отказ. Несмотря на это российский канал продолжил анонсировать трансляцию. «Только в понедельник мы получили согласие по поводу 50 000 евро, но при этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие: дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры», – уточнил собеседник «Чемпионата». В результате «Порту» «обрезал сигнал» для российского телеканала из-за того, что не получил деньги.

Инцидент с трансляцией матча произошел накануне, 13 августа. Игру между «Порту» и «Краснодаром», принадлежащим миллиардеру Сергею Галицкому, в России должен был показывать «Матч ТВ», но за несколько минут до игры канал отменил трансляцию. «Матч ТВ» объяснил отказ от трансляции тем, что португальская команда изменила условия договора за полтора часа до игры. Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев заявил «Спорт-экспрессу», что португальцы потребовали немедленной оплаты трансляции.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Краснодара».

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Политика
Новости

Суд арестовал активиста за неоднократное участие в несогласованных акциях протеста

Ведомости
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Судья Пресненского районного суда Елена Абрамова постановила отправить в СИЗО до 12 октября московского активиста, члена УИК Константина Котова, обвиняемого в неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях (ст. 212.1 УК), сообщает «Медиазона». Обвинение Котову предъявлено из-за того, что его за несколько месяцев трижды привлекали к ответственности за участие в акциях протеста, которые не были согласованы с властями.

Защита заявляла, что за обвиняемого поручились несколько человек, в том числе политик Григорий Явлинский, писательница Людмила Улицкая и писатель Виктор Шендерович.

Это первый известный случай, когда обвиняемого по этой статье арестовывают. Ранее им избирались более мягкие меры пресечения. В частности, об аресте просило следствие при избрании меры пресечения Ильдару Дадину в 2015 г., однако активиста отправили под домашний арест. В этот раз прокурор ходатайство следствия поддержал.

До сих пор Дадин остается единственным осужденным по этой статье, но и его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд (КС) признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1, указав, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.

Политика
Новости

Сотрудники СК под видом правозащитников «Агоры» опрашивали задержанных

Ведомости
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Сотрудники Следственного комитета (СК) России под видом правозащитников «Агоры» опрашивали задержанных после акции протеста 10 августа. Об этом сообщили в Facebook журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова и в Instagram маркетолог Зинаида Гилязова.

Девушки были задержаны в центре Москвы на пересечении Большой Лубянки и Сретенского бульвара, когда вместе шли на вечеринку после участия в согласованном митинге на проспекте Сахарова. Правоохранители досмотрели их сумки, нашли в одной из них свернутый плакат, после чего задержали девушек и доставили в ОВД «Котловка». По словам девушек, там им сообщили, что с ними хотят пообщаться правозащитники «Агоры», которые оказывают юридическую помощь. Они спрашивали задержанных о работе, семье и фотографировали их, утверждают Максимова и Гилязова. Позже задержанные выяснили, что это были сотрудники СК. Поздно ночью их отпустили из ОВД, составив протоколы о нарушении установленного порядка проведения митинга.

«Нас обвиняют в участии в несанкционированной акции, которой не было на этой улице вообще в этот день», – отметила Максимова. Журналистка настаивает, что они не выкрикивали никаких лозунгов и не нарушали общественный порядок. «ОВД-инфо» ранее сообщало, что после митинга в ОВД «Котловка» работали сотрудники СК. «Ведомости» не располагают подтверждением этой информации от правоохранительных органов. В свою очередь руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем канале в Telegram, что у него нет подтверждения того, что сотрудники СК представлялись задержанным правозащитниками. «Все работающие с "Агорой" адвокаты – публичные персоны», – отметил он.

На проспекте Сахарова в Москве 10 августа прошел самый массовый за последние семь лет митинг – его посетили около 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники акции призывали освободить всех, кто был арестован на предыдущих протестных акциях, в том числе по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Единственным задержанным на митинге оказался сотрудник ФБК Борис Золотаревский, призвавший со сцены «прогуляться» после акции к администрации президента. Сразу после выступления Золотаревского задержали, а 12 августа арестовали на 30 суток.

Призыву Золотаревского последовали несколько сотен человек, добравшихся до метро «Китай-город». Там их ждали правоохранители, которые жестко задерживали протестующих. По данным МВД, было задержано 136 человек, по подсчетам «ОВД-инфо» – 256.

Задержания в центре Москвы после митинга на проспекте Сахарова

Технологии
Новости

Mail.ru сообщила о переговорах по предустановке своего ПО на устройства Huawei

Ведомости
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Mail.ru Group ведет переговоры о предустановке своего программного обеспечения на устройства китайского производителя смартфонов Huawei, сообщила «РИА Новости» пресс-служба российской компании.

Она отметила, что Mail.ru заинтересована в том, чтобы ее продукты были представлены на максимальном количестве платформ. Компания открыта ко всем взаимовыгодным партнерствам, добавила пресс-служба.

В пресс-службе Huawei «РИА Новости» комментарий получить не удалось. Китайская компания не ответила и на запрос Reuters.

10 августа президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei Алекс Чанг рассказал, что китайская компания ведет с «Яндексом» переговоры о внедрении в смартфоны голосового помощника «Алиса».

В июне заместитель министра связи Михаил Мамонов сообщил, что ведомство готовит комплексное предложение по работе с Huawei и другими высокотехнологичными китайскими компаниями. В него, в частности, войдут отдельные предложения об использовании операционной системы «Аврора», разработанной «Ростелекомом», в оборудовании Huawei, отмечал Мамонов.

В августе Huawei презентовала собственную операционную систему Harmony.

Министерство торговли США в мае внесло Huawei в черный список, запретив ей покупать компоненты и технологии американских производителей. Китайская компания также находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без специальной лицензии. Alphabet Inc. – материнская компания Google – после этого приостановила сотрудничество с Huawei.

Политика
Новости

Зюганов призвал отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома

Ведомости
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Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов призвал главу Центризбиркома Эллу Памфилову снять с должности председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Интерфакс». Зюганов отметил, что лично обсуждал с Памфиловой вопрос об отставке Горбунова, который «изжил себя полностью». Однако она пока не спешит выразить Горбунову недоверие.

«Сидит 26 лет – и каждый раз натыкаемся на одни и те же грабли», – заявил Зюганов. По его мнению, если бы Горбунов и члены комиссии ответственно отнеслись к работе, члены партии «Коммунисты России» не оказались бы среди зарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Зюганов полагает, что члены этой партии не могли честно собрать 5000–6000 подписей в свою поддержку.

Памфилова 7 августа провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые потребовали отставки главы Валентина Горбунова. Она призналась, что у ЦИК давно есть претензии к работе Мосгоризбиркома, но пояснила, что не может прямым указанием отправить в отставку Горбунова. «Мы можем выразить недоверие», – говорила она, подчеркивая, что в любом случае вопрос о замене руководства комиссии будет решен только после выборов в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре.

Памфилова говорила, что Горбунов осведомлен о ее оценке его работы. Вопрос об отставке Горбунова обсуждался Памфиловой с мэром города Сергеем Собяниным полтора года назад, но тогда он не поддержал эту идею. «Но всему приходит конец. 26 лет – более чем достаточно», – отмечала Памфилова. По мнению председателя ЦИК, действиями Горбунова «была на пустом месте создана проблема, которая сейчас бьет по стране».

Кампания по выборам депутатов Мосгордумы сопровождается протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Оппозиционеры пытались оспорить отказы в регистрации, но Мосгоризбирком не удовлетворил их жалобы. Восстановления права баллотироваться через суд добился только член партии «Яблоко Сергей Митрохин.

В Москве сразу несколько суббот подряд прошли митинги за допуск всех независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму: 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. Больше всего собрала последняя акция – около 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Все митинги, кроме первого, заканчивались разгоном протестующих полицией и жесткими задержаниями. По итогам акции 27 июля заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Как проходят митинги в Москве

Экономика
Новости

Кремль предсказал крах ВТО в случае выхода США из организации

Ведомости
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В случае выхода США из ВТО существование торговой организации окажется под вопросом, заявил журналистам в среду, 14 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Безусловно, существование системообразующей всемирной экономической организации после выхода крупнейшей экономики земного шара из нее будет под большим вопросом, это очевидно». В любом случае это внутреннее дело США, отметил Песков: «Россия является членом ВТО со всеми вытекающими последствиями».

В конце июля президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны принять меры для того, чтобы ВТО перестала признавать некоторые страны развивающимися. По мнению Трампа, ВТО использует устаревшее разделение между развитыми и развивающимися странами, что позволяет некоторым членам организации несправедливо получать преимущества на международной торговой арене. В качестве примера он привел Турцию, Мексику, Южную Корею и Гонконг. Особое внимание Трамп обратил на Китай, с которым США ведут торговую войну.

Если в течение 90 дней в этом вопросе не будет достигнут существенный прогресс, США в одностороннем порядке перестанут признавать такие страны развивающимися, пригрозил американский президент.

Бизнес
Новости

Бывшая жена Аркадия Ротенберга подала заявку на регистрацию бренда «Ротенберг»

Ведомости
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Бывшая жена миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья через собственное ИП подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». На это обратил внимание РБК, который отмечает, что дата рождения предпринимателя «Ротенберг Н. С.» совпадает с датой рождения экс-супруги бизнесмена.

С декабря 2018 г. Наталья Ротенберг, в частности, пытается зарегистрировать бренды Rotenberg и «Ротенберг». Под этими товарными знаками планируется производство парфюмерии, а также выпуск одежды и обуви, продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков.

Решения Роспатента по этим брендам пока нет. При этом, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Роспатент одобрил заявки на другие знаки Натальи Ротенберг, связанные с парфюмерией, косметикой и пищевым производством. По ее заявкам зарегистрированы, в частности, такие бренды, как «Наталья Ротенберг», Varvara, «Prince Albert Князь Альберт», The First Lady, Margo и The World of Aristocratka.

Представитель Аркадия Ротенберга не ответил на вопрос РБК, известно ли бизнесмену о намерениях бывшей жены.

Брак Натальи и Аркадия Ротенбергов продлился с 2005 по 2013 г. Бракоразводный процесс начался с решения мирового судьи судебного участка № 160 Тушинского района Москвы. Затем он продолжался в лондонском суде. Наталья Ротенберг пыталась добиться признания недействительным брачного договора – если бы иск был удовлетворен, она могла бы претендовать на половину состояния миллиардера. Процесс завершился в 2016 г. Как рассказывала The Bell сама Наталья Ротенберг, долей в бизнесе бывшего супруга она не получила, согласившись ограничиться недвижимостью и другим имуществом.

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