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НАТО назвала опасным маневр российского пилота в ситуации с самолетом Шойгу

В НАТО посчитали небезопасным маневр российского истребителя во время инцидента с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя североатлантического альянса.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Во время инцидента министр следовал в Москву из Калининграда, где он находился с рабочей поездкой. F-18С – испанский истребитель американского производства. Российским летчикам Су-27 удалось его оттеснить и не позволить подойти близко к борту Шойгу, говорилось в сообщении Минобороны.

По словам представителя НАТО, самолет Ту-214, на борту которого находился Шойгу, имел действующий план полета, идентифицировал себя и ответил воздушной диспетчерской службе. При этом сопровождавшие его два самолета Су-27 летели без плана полета, их транспондеры были отключены, и они не разговаривали с авиадиспетчерами, утверждает собеседник CNN. Поэтому истребители F-18 были подняты с базы в литовском Шауляе для оценки ситуации, объяснил он.

После того как была проведена оценка намерений российских истребителей, испанские самолеты повернули влево, чтобы вернуться в аэропорт базирования, продолжил представитель НАТО. Однако в этот момент, по его словам, один из Су-27 также повернул влево и почти пересек «небезопасным образом» курс полета одного из F-18.

Последствий этого маневра удалось избежать благодаря быстрой реакции пилота испанского истребителя, заключил собеседник CNN. Минобороны пока никак не прокомментировало эту информацию.

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