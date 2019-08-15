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Советник Трампа обвинил Россию в краже технологий для создания гиперзвукового оружия

Россия при разработке гиперзвукового оружия использует украденные у США технологии, заявил в интервью The Voice of America советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые крылатые ракеты... при этом используются технологии, большинство из которых были украдены у США», — пояснил Болтон. Так он прокомментировал взрыв, произошедший при испытаниях на военном полигоне под Северодвинском. По мнению Болтона, во время испытаний «что-то пошло не так». Россия пытается достигнуть «технического прогресса» при доставке ядерного оружия.

Минобороны 8 августа сообщило о ЧП на военном полигоне в Архангельской области. На морской платформе во время испытаний ракеты с жидкостный реактивный двигателем произошел взрыв. Изначально ведомство сообщило о гибели двух военнослужащих. Позже «Росатом» сообщил, что также погибли пять сотрудников госкорпорации, еще трое специалистов получили травмы. Росгидромет после взрыва зафиксировал скачок уровня радиации в Северодвинске – на некоторое время он оказался в 4–16 раз выше нормы.

Ранее американский президент Дональд Трамп прокомментировал в Twitter ЧП на военном полигоне под Северодвинском. «Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, но более продвинутые технологии. Взрыв российского Skyfall (название ракеты «Буревестник» по классификации НАТО – «Ведомости») заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами», — отметил Трамп.

The New York Times 12 августа предположила, что на полигоне под Северодвинском могла взорваться ракета с ядерной установкой «Буревестник». Впервые о ней президент Владимир Путин рассказал во время послания Федеральному собранию в марте прошлого года.