Путин наградил замглавы Мосгоризбиркома орденом «за добросовестную работу»

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Соболь прекратила голодовку

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь прекратила голодовку, которую она начала после того, как ее не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы. Об этом Соболь сообщила на странице в Facebook.

«По просьбе матери Алексея Миняйло я прекращаю голодовку. Алексей держит ее в солидарность со мной с позднего вечера 13 июля. Со дня, когда рабочая комиссия избиркома 43-го округа в Мосгордуму вынесла решение об отказе мне в допуске на выборы», – пояснила Соболь. По ее словам, Миняйло начал голодовку еще до его задержания. Сейчас он находится в СИЗО, уточнила Соболь.

Миняйло является волонтером предвыборного штаба Соболь, одним из 12 фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. «Алексей был тренером сборщиков подписей на моей кампании в Мосгордуму», – напомнила Соболь. По ее мнению, несогласованная с мэрией акция протеста, состоявшаяся 27 июля, была мирным шествием. Большую часть времени во время нее Миняйло находился рядом со зданием Хорошевского суда Москвы, где рассматривали очередное административное дело в отношении Соболь, отметила она. «Хотел выступить свидетелем в мою защиту», – уточнила Соболь. По ее словам, 27 июля не было массовых беспорядков. «Миняйло и другие 12 ребят, которые сейчас находятся в СИЗО, не поджигали машины, не уничтожали имущество. Дело по ст. 212 УК сфабриковано», – считает Соболь. По ее мнению, помочь фигурантам дела можно, придя 8 сентября на выборы и проголосовав за самого сильного кандидата.

На акции протеста 27 июля в центре Москвы задержали рекордное количество человек. По данным МВД, в отделения полиции были доставлены 1074 протестующих. «ОВД-инфо» насчитало 1373 задержанных. При этом Миняйло во время акции протеста задержан не был. Полицейские задержали его только в ночь на 1 августа.

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