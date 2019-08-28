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Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах

Для пропаганды безопасного поведения на дорогах надо искать современный подход – в частности, можно привлечь певицу Ольгу Бузову. Об этом на правительственной комиссии в Москве заявил вице-премьер Максим Акимов, передает «Интерфакс».

Он отметил, что у Бузовой в Instagram 15 млн подписчиков. Если у нее такая большая аудитория, то она «наверняка ответственный, патриотичный человек», подчеркнул вице-премьер. «Надо к ней прийти, заплатить, если надо, если это канал к 15 млн молодых матерей», – добавил он.

Акимов также призвал активнее использовать «вирусные ролики». По его словам, ему иногда кажется, что в России для пропаганды безопасного вождения используются методы 15-летней давности. В качестве примеров таких методов он привел методические программы, учебники. «Но надо работать современным образом с целевыми аудиториями», – констатировал вице-премьер.

Он потребовал создать рабочую группу и через два месяца доложить о предложениях. «Подойти к вопросу неформально», – призвал Акимов.

Общественная организация «Московский центр борьбы с пробками» (probok.net) ранее запустила в столице социальную рекламу, посвященную безопасности дорожного движения. В ней участвует и Бузова, на плакате с которой размещен слоган «В моих правилах не бузить на дороге». Помимо нее в кампании участвуют певица Вера Брежнева, певец Валерий Меладзе, спортсмен Алексей Ягудин, а также актеры Николай Фоменко, Леонид Барац, Александр Петров, Камиль Ларин и актриса Ирина Горбачева.

Руководитель центра – Александр Шумский. Он говорил «Коммерсанту», что центр существует на гранты, в том числе от правительства Москвы. Шумский входил в состав правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.