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Министр внутренних дел Гахария стал кандидатом в премьеры Грузии

Правящая партия «Грузинская мечта» после ухода Мамуки Бахтадзе с должности премьер-министра выдвинула на этот пост кандидатуру руководителя МВД Георгия Гахарии, передает «РИА Новости» со ссылкой на председателя партии Бидзину Иванишвили.

Бахтадзе возглавлял правительство с лета 2018 г. Он заявил об уходе с поста премьера 2 сентября. Согласно конституции Грузии кандидат в премьеры должен быть утвержден парламентом в должности, после чего он представит депутатам новый состав правительства, которому законодательный орган должен объявить доверие. Кандидата в премьер-министры вправе выдвинуть политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат. Сейчас это правящая партия «Грузинская мечта».

В июне этого года в Грузии прошли акции протеста после того, как российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время Международной ассамблеи православия. Оппозиционеры тогда остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. В адрес российских делегатов начали поступать угрозы, и они покинули страну раньше намеченного срока.

Протестный митинг перерос в столкновения с полицией. Тысячи митингующих были разогнаны спецназом после попытки взять штурмом парламент, многие пострадали. После этого начались регулярные акции с требованием отставки Гахарии, его обвиняли в неоправданном применении силы полицейскими. Масштабы акций сократились, но периодически у парламента в Тбилиси появляются митингующие с плакатами, требующие отставки руководителя МВД.