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МВД сообщило о задержании подозреваемого в нападении на Памфилову

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. По ее словам, задержанный – уроженец одной из республик Средний Азии.

Где именно был задержан подозреваемый, а также детали задержания она не уточнила. «В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», – добавила она.

Нападение на дом Памфиловой произошло 6 сентября. В МВД сообщили, что неизвестный в маске через окно проник на террасу дома председателя ЦИК и напал на нее, после чего скрылся. МВД возбудило уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что материалы дела будут переданы в Главное следственное управление ведомства. Позже в ЦИК уточнили, что Памфилова здорова и принимает участие в международной конференции в Москве.

Сама Памфилова рассказала, что неизвестный напал на нее с электрошокером, когда она решила пустить кошку в дом. «Представьте себе: вы просыпаетесь в своем доме, и перед вами ночью в вашем доме стоит человек, который на тебя нападает», – сказала она. В доме, по ее словам, ничего не пропало. «Может, не успел, может, я его напугала», – предположила глава ЦИК, отметив, что во время нападения испытала физическую боль и шок.