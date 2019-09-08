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В Грузии назначили нового премьера

Парламент Грузии объявил вотум доверия новому составу правительства во главе с новым премьером Георгием Гахарией, который до этого занимал пост министра внутренних дел страны, сообщает «Новости – Грузия». В его поддержку высказались 98 из 150 депутатов.

2 сентября этого года об уходе с поста премьера Грузии объявил Мамука Бахтадзе, который возглавлял правительство с лета 2018 г. Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула на должность кандидатуру Гахарии. По конституции страны кандидат должен быть утвержден парламентом в должности, после чего он представляет депутатам новый состав правительства, которому законодательный орган должен объявить доверие. Кандидата в премьеры вправе выдвинуть политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат.

В июне 2019 г. в Грузии прошли акции протеста. Они начались после того, как российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время Международной ассамблеи православия. Протест перерос в столкновения с полицией. Тысячи митингующих были разогнаны спецназом после попытки взять штурмом парламент. После этого начались регулярные акции с требованием отставки Гахарии. Его обвиняли в том, что полиция неоправданно применяла силу.