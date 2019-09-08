Политика

Новости

Восемь кандидатов от КПРФ и трое от «Яблока» могут пройти в Мосгордуму

Восемь кандидатов от КПРФ лидируют в своих округах на выборах депутатов Мосгордумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы Общественного штаба по наблюдению за выборами.

В частности, побеждают Николай Губенко (округ № 37), Николай Зубрилин (округ № 11), Екатерина Енгалычева (округ № 42), Евгений Ступин (округ № 20), Сергей Савостьянов (округ № 15), Сергей Курганский (округ № 36), Леонид Зюганов (округ № 21), Елена Янчук округ (№ 18).

Если результаты кандидатов от КПРФ подтвердятся, это будет означать поражение лидера московских единороссов Андрея Метельского и ряда других кандидатов от партии власти.

Также лидируют три кандидата от партии «Яблоко»: Евгений Бунимович (округ № 6), Сергей Митрохин (округ № 43) и Максим Круглов (округ № 14). В предыдущем составе Мосгордумы депутатов от «Яблока» не было, а фракция КПРФ состояла из пяти человек.

Ранее прокремлевский Фонд развития гражданского общества (ФРГО) отказался публиковать данные экзитполов после выборов в Мосгордуму. В фонде пояснили, что получили высокий процент отказов от ответов на выходе с избирательных участков: в некоторых округах процент отказов превысил 70%, по остальным округам он находится на уровне 45–50%.