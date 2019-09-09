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В ООН призвали расследовать действия полиции во время протестов в Москве

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обеспокоена действиями полиции во время протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом она сообщила во время выступления на 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, передает ТАСС.

Бачелет заявила, что поддерживает призывы президентского СПЧ расследовать информацию о чрезмерном применении силы полицией. Я призываю власти поддерживать свободу выражения мнения, право на мирные собрания и право на участие в общественной жизни, сообщила она.

20 августа международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний. Поводом стали многочисленные разгоны мирных демонстраций в Москве в июле и августе. Правозащитники утверждают, что, применив насилие и прибегнув к «некорректному уголовному преследованию», власти нарушили несколько положений Международного пакта о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток.

Митинги в Москве проходили с середины июня, большинство из них были несогласованными и сопровождались массовыми задержаниями. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников полиции были арестованы девять человек. 3 сентября СКР прекратил уголовное преследование четырех фигурантов дела, в их действиях не нашли состава преступления. Пять человек получили реальные сроки.