Министр иностранных дел Украины заявил об оттепели между Москвой и Киевом

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Reuters: операторы протестируют в Тюмени оборудование для блокировки Telegram

Роскомнадзор выдал оборудование для блокировок мессенджера Telegram и в сентябре крупные операторы связи его протестируют в Тюмени, сообщил Reuters со ссылкой на два источника в телекоммуникационных компаниях.

«Роскомнадзор раздал оборудование, с помощью специалистов ведомства мы его устанавливаем сейчас. Все [операторы, участвующие в тестировании] его ставят в Тюмени», – приводит издание слова одно из них. Второй собеседник агентства также сообщил, что тесты пройдут в Тюмени, и добавил, что тестирование пройдет «на реальных пользователях». Тесты должны показать, как оно [оборудование] работает, какие сбои есть, они должны завершиться до конца сентября, сообщил он Reuters.

Подобное оборудование может быть установлено для исполнения закона о «суверенном интернете», большая часть его положений вступит в силу 1 ноября 2019 г.

В мае о тестировании оборудования в нескольких регионах для реализации закона о «суверенном рунете» рассказал вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий. Опыты проводятся в специальных зонах на Урале, МТС в этих тестах участвует, но тестирование не проводится на реальных абонентах, рассказывал он.

Ушацкий не уточнял, какое оборудование используется во время тестов, но сказал, что оно обладает функциями DPI (системы глубокой фильтрации трафика, Deep Packet Inspection), фильтрации как по сетевым адресам, так и по контенту, но у него есть и другой функционал – чтобы оборудование соответствовало всем требованиям к нему, описанным в законе «о суверенном рунете».

Рабочая группа Роскомнадзора тестировала разные DPI в лабораторных условиях, стало известно в марте. Тесты предполагали блокировку мессенджера Telegram, самым эффективным решением рабочая группа признала разработку компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%), рассказывали «Ведомостям» федеральный чиновник, человек, знающий об этом от другого профильного чиновника, и человек, знающий это от сотрудников оператора связи.

По словам одного из собеседников Reuters, операторы в Тюмени тестируют именно программно-аппаратный комплекс «РДП.ру».

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не ответил на запрос Reuters. Представитель «РДП.ру» сообщил изданию, что не знает, где именно тестируется оборудование компании.

Представители МТС, «Вымпелкома», Tele2 и «Ростелекома» отказались от комментариев.