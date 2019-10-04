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Патрушев рассказал о предотвращении терактов в Воронеже, Владимире и Тамбове

С начала года силовики предотвратили четыре теракта на территории Центрального федерального округа – в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Туле, его слова приводит «РИА Новости».

За этот период в ЦФО были задержаны 152 человека, причастные к террористической деятельности, уточнил Патрушев.

Патрушева обеспокоил рост вовлеченности в террористическую деятельность мигрантов. «Особую опасность представляет экспансия на российскую территорию посредством миграции законспирированных ячеек международных экстремистских и террористических организаций», – сообщил он. За прошлый год силовики остановили в ЦФО 15 каналов незаконной миграции и возбудили 186 уголовных дел коррупционной направленности, связанных с незаконной миграцией.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что руководителям регионов, входящих в состав ЦФО, необходимо найти деньги на защиту от террора мест, где проводятся массовые мероприятия. «Анализ всех выявленных нарушений свидетельствует об отсутствии со стороны правообладателей мест массового пребывания людей должного контроля за выполнением мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности», – заключил он.