Более 70 человек погибли в ходе протестов в Ираке
В результате массовых протестов, которые начались в Ираке 1 октября, по последним данным, погибли 72 человека, пишет Reuters. Среди погибших как минимум шесть полицейских. Более 3000 человек получили ранения. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает о 73 погибших.
Около 450 человек задержано, половина до сих пор остается в тюрьмах, передает «РИА Новости» со ссылкой на иракских правозащитников. По их данным, большая часть погибших и пострадавших – из Багдада и провинции Зи-Кар.
В Ираке с 1 октября продолжаются народные антиправительственные протесты. Демонстранты выступают против коррупции, безработицы, плохой работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. ООН потребовала немедленного расследования гибели протестующих в Ираке.
Столкновения протестующих с полицией в Ираке
В столице Ирака Багдаде во вторник, 1 октября, начались антиправительственные выступления. Мирные акции протеста за несколько дней переросли в столкновения с полицией, в результате которых есть погибшие и раненые
Демонстранты требовали отставки правительства Ирака, а также реформ, направленных на улучшение условий жизни и борьбу с коррупцией. Также протестующие указывали на необходимость повышения качества образования и здравоохранения и решения проблемы безработицы