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Более 70 человек погибли в ходе протестов в Ираке

Ведомости
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В результате массовых протестов, которые начались в Ираке 1 октября, по последним данным, погибли 72 человека, пишет Reuters. Среди погибших как минимум шесть полицейских. Более 3000 человек получили ранения. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает о 73 погибших.

Около 450 человек задержано, половина до сих пор остается в тюрьмах, передает «РИА Новости» со ссылкой на иракских правозащитников. По их данным, большая часть погибших и пострадавших – из Багдада и провинции Зи-Кар.

В Ираке с 1 октября продолжаются народные антиправительственные протесты. Демонстранты выступают против коррупции, безработицы, плохой работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. ООН потребовала немедленного расследования гибели протестующих в Ираке.

Столкновения протестующих с полицией в Ираке

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Политика
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Белых назвал дела против него, Абызова и Улюкаева показательными процессами

Ведомости
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание в колонии, дал интервью телеканалу РБК. В беседе с журналистом он сравнил свой приговор с приговором бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву и с арестом экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. По мнению Белых, все это показательные процессы, паллиативные шаги, которые вызывают большие вопросы у экспертов и общественности. «Не борьба с причинами и истоками коррупции, а битье по хвостам», – пояснил экс-губернатор.

В интервью Белых также рассказал, что премьер Дмитрий Медведев, который выдвинул его на пост губернатора, не пытался помочь ему в связи с арестом. «Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни», – сказал Белых. Медведев в 2008 г., находясь на посту президента, предложил законодательному собранию Кировской области назначить Белых губернатором.

Белых отметил, что не ждал помощи и от оппозиционера Алексея Навального, который в 2009 г. был его советником, а позднее был осужден по делу «Кировлеса». По словам экс-губернатора, он понимает, что помогать ему в той ситуации было бы опасно.

Белых стал губернатором Кировской области в декабре 2008 г., в 2014 г. его избрали на второй срок. Летом 2016-го политик был задержан и обвинен в получении взяток на общую сумму 600 000 евро, после чего указом президента Владимира Путина снят с должности «в связи с утратой доверия». В феврале 2018 г. Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб.

Никита Белых в суде

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Политика
Новости

Принц Гарри подал в суд на издания The Sun и Daily Mirror

Ведомости
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Британский принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror из-за возможного прослушивания его голосовой почты, сообщает газета The Guardian. Информацию об иске изданию подтвердили в Букингемском дворце. Адвокаты принца еще не передали документы, необходимые для начала рассмотрения иска. Представлять интересы принца будет Clintons, участвовавшая во многих делах о прослушке репортерами телефонов знаменитостей.

1 октября герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на британское издательство Associated Newspapers (Daily Mail, Metro, Mail on Sunday и др.) из-за незаконной публикации ее личного письма. В официальном заявлении ее мужа принца Гарри говорилось, что его жена стала жертвой британских таблоидов. По его мнению, безжалостная кампания, которую ведут таблоиды против его жены, усилилась за последний год. По данным Financial Times, поводом для иска стала статья в Mail on Sunday, опубликованная в воскресном издании газеты Daily Mail. В материале издание опубликовало выдержки из письма Маркл к своему отцу Томасу Марклу. Представитель Mail on Sunday заявил, что газета продолжит поддерживать опубликованный материал.

Мать принца Гарри, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе в Париже в августе 1997 г. Расследование французских властей установило, что водитель автомобиля, в котором находилась принцесса Диана, потерял управление. Многие обвиняли в ее смерти преследование папарацци. «В последние годы Диану окончательно довели папарацци и желтая пресса», – цитировало BBC графа Спенсера, брата принцессы Уэльской.

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Финансы
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Forbes: АСВ взяло на работу юриста из «списка Магнитского»

Ведомости
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В Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вышел на работу его бывший консультант Андрей Павлов, сообщили Forbes источники и подтвердила пресс-служба корпорации. По данным журнала, Павлов с сентября возглавляет управление правового сопровождения ликвидационных процедур в юридическом департаменте. Назначение связано с тем, что АВС решило отказаться от внешних юристов и расширить свой штат.

Юрист с декабря 2017 г. находится по санкциями США и включен в так называемый «список Магнитского», отмечает журнал. Американский минфин объяснял это решение возможным участием Павлова «в преступном сговоре», якобы раскрытом юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Последний в 2008 г. был арестован, а в 2009 г. умер в СИЗО «Матросская Тишина». Фонд Hermitage Capital утверждал, что причиной преследования Магнитского стала вскрытая им схема.

У Павлова есть опыт работы в силовых структурах: до 2009 г. он возглавлял управление ФСБ по республике Адыгея, с 2011 по 2012 г. работал в академии Генпрокуратуры младшим научным сотрудником. До прихода в АСВ он учредил адвокатское бюро «Кворум», которое занималось работой с активами ликвидируемых банков.

АСВ ранее часто критиковали за большие расходы на внешних юристов. В частности, за то, что в истории с Межпромбанком на вознаграждение юристов ушло 2,8 млрд руб. из конкурсной массы в 5,7 млрд руб.

«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В его санкционный список включены лица, которые могут быть причастны к нарушению прав человека в России, по мнению американских правоохранительных органов. Список регулярно расширяется.

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Финансы
Новости

Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok

Ведомости
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Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Baring Vostok. «Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег, пока они не могут финансово поддерживать свою семью», – говорится в сообщении.

Арест был наложен после независимой экспертизы, проведенной по заказу следствия, «когда уже ни у кого не осталось сомнений в надуманности обвинений и сфабрикованности дела Baring Vostok», отметил представитель. По его мнению, следствие должно было прекратить уголовное преследование, а не просить ареста счетов и имущества.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви и пятеро его деловых партнеров были арестованы в феврале по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Бизнесмены вину отрицают и связывают дело с акционерным конфликтом. Калви и его бизнес-партнер Филипп Дельпаль были переведены под домашний арест, остальные фигуранты дела Иван Зюзин, Ваган Абгарян и Максим Владимиров остаются в СИЗО.

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Экономика
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Минэкономразвития допустило замедление инфляции до 3,2% к концу года

Ведомости
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Инфляция к концу 2019 г. может замедлиться до 3,2% при сохранении помесячных темпов прироста цен на уровне последних трех месяцев, говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре «Картина инфляции».

Министерство ожидает, что в октябре потребительские цены вырастут на 0,1–0,2% в месячном выражении. В предыдущие два месяца Росстат фиксировал месячную дефляцию на уровне 0,2%. В годовом выражении темпы прироста цен продолжат снижаться в октябре до 3,7–3,8% после 4,3% и 4% в августе и сентябре соответственно.

Текущая инфляционная динамика отражает слабый потребительский спрос, объясняет Минэкономразвития. Замедление потребительского кредитования, ожидаемое после введения ЦБ дополнительных мер по ограничению долговой нагрузки, приведет к усилению дезинфляционного тренда, если не будет компенсировано ростом других видов кредитования.

Минэкономразвития в третий раз за последнее время корректирует прогноз по инфляции на 2019 г. В августе ведомство снизило его с 4,3 до 3,8%, а уже в начале сентября допустило, что этот показатель может составить 3,6–3,8%. На 2020 г. министерство тоже изменило прогноз по инфляции, понизив его с 3,8 до 3%.

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Технологии
Новости

FT: Apple покупает британскую компанию по производству анимации iKinema

Ведомости
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Apple подтвердила покупку британской компании по производству визуальных эффектов iKinema, которая разрабатывает программное обеспечение, позволяющее превращать записанных на видео людей в анимированных персонажей. Об этом сообщает Financial times (FT).

«Apple время от времени покупает небольшие компании. Но обычно мы не обсуждаем наши цели или планы», – говорится в заявлении Apple, которое FT использует для подтверждения сделки. Подробнее о покупке не сообщается.

По данным FT, iKinema может помочь разработчикам приложений для iPhone создавать игры или позволить Apple добавить руки и ноги к анимированным Еmoji, представленным вместе с iPhone X в 2017 г.

iKinema занимается производством цифровой анимации. На сайте компании указано, что среди ее партнеров и клиентов Microsoft, Tencent, Intel и Nvidia, производители визуальных эффектов и киностудии Disney, Fox, Framestore и Foundry, а также список разработчиков видеоигр, включая Sony, Valve, Epic Games и Square Enix.

Технологии
Новости

Суд обязал радио «Говорит Москва» опровергнуть слова Доренко о Запашном

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Большого Московского цирка к радиостанции «Говорит Москва», обязав редакцию опровергнуть слова бывшего главного редактора Сергея Доренко о жестоком обращении Эдгара Запашного с животными. Об этом сообщило «РИА Новости» из зала суда. Также радиостанция должна удалить два фрагмента из программы со своего сайта. Материальные требования истца суд отклонил – цирк требовал взыскать с редакции 10 млн руб.

В декабре 2018 г. Доренко в эфире своей программы «Подъем» на радиостанции «Говорит Москва» назвал гендиректора Большого Московского цирка Эдгара Запашного звереубийцей, его коллег – живодерами-садистами, а цирк – пыточной. Журналист также рассказал, что ему показали видео «обдолбанного медикаментами» тигра.

После этого эфира Запашный заявил, что зрители начали отказываться от уже купленных билетов. Он оценил убытки от слов Доренко в 13 млн руб. и обратился в суд. После смерти главреда «Говорит Москва» директор цирка не отказался от иска к радиостанции, но снизил сумму требований до 10 млн руб.

Доренко умер вечером 9 мая после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Журналист почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты. Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014-м. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN. Также журналист вел Telegram-канал «Расстрига».

Мотопробег в память о Сергее Доренко

Политика
Новости

Оскорбившего Путина грузинского телеведущего вызвали на допрос

Ведомости
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Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос бывшего телеведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунию по делу о хищении денежных средств телеканала. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Допрос назначен на 7 октября. В субботу, 5 октября, по этому же делу допросят бывшего руководителя информационного отдела телеканала Нодара Меладзе. По делу уже допрошены бывший глава информационной службы телеканала Георгий Лаперашвили и экс-телеведущий, ныне член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили, пишет ТАСС.

Телеканал «Рустави 2» оказался в центре политического скандала после того, как 7 июля Габуния в эфире программы «P.S.» нецензурно выразился в адрес Путина. После этого сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и требовали уволить Габунию и занимавшего на тот момент пост гендиректора Николоза Гварамию. Руководство канала не стало увольнять журналиста, отстранив его от работы на два месяца. «Рустави 2» официально отказался приносить извинения. 20 августа гендиректор телеканала Паата Салия рассказал об увольнении Габунии, продюсера Георгия Лаперашвили и других сотрудников телеканала.

По делу о присвоении денег «Рустави 2» в качестве обвиняемого проходит его бывший гендиректор Гварамия. Его обвиняют в умышленном нанесении ущерба телеканалу в размере более 6 млн лари (более $2 млн). По версии следствия, в январе 2015 г. Гварамия оформил соглашение с компанией «Интермедиа плюс», принадлежащей его друзьям. Согласно договору телеканал уступил компании право на размещение рекламы на каналах «Комеди канал» и «Марао» (принадлежат «Рустави 2»). Прокуратура считает, что в результате действий Гварамии телеканалу причинен ущерб на более чем 6 млн лари.

Политика
Новости

Путин одобрил конкурс на распространение позитивных новостей в сети

Ведомости
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Президент России Владимир Путин одобрил запуск проекта по распространению хороших новостей в интернете. Такое решение принято на первом заседании АНО «Россия – страна возможностей» в пятницу, 4 октября, сообщает корреспондент «Ведомостей». Этот проект предложил руководитель Центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников. Он будет называться «#Счастьеесть».

Гребенников, который презентовал проект Путину, объяснил, что не согласен с тем, что в интернете активно распространяется в основном негативная информация. «Вчера мы обсуждали разные проекты и пришли к страшному выводу, что пользователи в интернете не всегда готовы делиться позитивными эмоциями в сети, – сообщил Гребенников. – Когда что-то складывается не по плану, естественно, возникает негатив. Этот негатив так или иначе начинают транслировать в сеть. Это не очень хорошо по факту, потому что нас окружает очень много позитивных эмоций».

Гребенников предложил пользователям интернета делиться счастьем. Первым шагом к этому может стать конкурс, посвященный добрым эмоциям, на базе «Россия – страна возможностей». «А вы на что существуете? Делиться счастьем – это прибыльное дело или нет?» – спросил в ответ президент. «Думаю, то, что вы предлагаете, это действительно важное и нужное дело», – отметил он.

Путин также рассказал историю о своем знакомом, которому не удалось пригласить журналистов на открытие построенного им моста: те пояснили, что приехали бы, если бы мост сгорел. «Поэтому то, о чем вы сейчас сказали, это действительно важная вещь: не хвалиться, не как дурачки по каждому поводу на палец смеяться, а какие-то позитивные вещи показывать. Особенно если есть для этого основание, это полезно, потому что создает дополнительный мотив для дальнейших шагов в правильном направлении, в направлении созидания», – заключил он.

В декабре прошлого года на ежегодной большой пресс-конференции Путин сообщил, что власти выделяют 400 млн руб. на поддержку создания позитивного контента в интернете.

Политика
Новости

В Ростове двух активистов приговорили к колонии строгого режима за митинг

Ведомости
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В Ростовском областном суде 4 октября завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 23-летнего Владислава Мордасова и 19-летних Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина. Все они признаны виновными в покушении на организацию массовых беспорядков, сообщается на сайте суда. Мордасов и Сидоров получили реальные сроки – 6 с половиной лет и 6 лет 7 месяцев колонии строгого режима соответственно. Шашмина приговорили к трем годам условно. Оглашение решения суда было встречено криками «Позор!».

По данным суда, Мордасов, являясь сторонником экстремистской организации «Артподготовка», создал в интернете открытую группу «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» «с целью дестабилизации политической ситуации в стране и подбора соратников для проведения массовых беспорядков». Конечной целью этих беспорядков могло стать насильственное свержение власти, говорится в пресс-релизе. Сидоров по решению Мордасова стал администратором группы. Шашмин же «активно следил за публикуемыми в сообществе материалами, желая принять участие в массовых беспорядках», утверждает суд. Отмечается, что Сидоров и Шашмин так же, как и Мордасов, были сторонниками «Артподготовки».

Участники группы (не менее 200 человек) готовились к массовым беспорядкам, которые были запланированы на 5 ноября 2017 г., продолжил суд. Для акции Мордасов и Сидоров самостоятельно изготовили плакаты с надписями «Правительство в отставку», «Верните землю ростовским погорельцам» и приобрели громкоговоритель, отмечается в сообщении. В назначенный день протестующие (не более 10 человек) собрались у здания правительства Ростовской области, где и были задержаны.

Адвокат Мариэтта Арутюнян, представляющая интересы осужденных, намерена обжаловать приговоры. Об этом сообщил Telegram-канал «Правозащита Открытки».

Оппозиционное движение «Артподготовка» было создано саратовским блогером и политиком Вячеславом Мальцевым. Он на протяжении нескольких лет призывал своих сторонников по всей стране 5 ноября 2017 г. выйти в центры городов и оставаться там, пока президент Владимир Путин не уйдет в отставку. Во многих регионах в этот день проходили акции протеста. В Москве за нарушение общественного порядка тогда задержали более 300 человек, еще несколько десятков были задержаны в других городах России.

Сам Мальцев летом 2017 г. покинул Россию в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела о создании экстремистского сообщества и призывах к экстремизму. Сообщалось, что он находится во Франции. 10 октября того же года оппозиционер был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Массовые задержания в центре Москвы (5 ноября 2017 года)

Технологии
Новости

Google обнаружил уязвимость в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Ведомости
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Google нашел уязвимость в коде операционной системы Android, позволяющую злоумышленникам получать доступ к устройствам. Об этом сообщает IT-портал ZDNet.

По данным экспертов аналитической группы Google Project Zero, уязвимость затрагивает телефоны, использующие Android версии 8.x и выше. Среди них Pixel 2, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3, Moto Z3, Oreo LG phones, Samsung S7, S8, S9.

По данным портала, уязвимость позволяет получить контроль над устройствами пользователей или нарушить их работу. Ошибку обнаружили и устранили еще в 2017 г., однако исправление, скорее всего, не перенесли на новые версии системы.

В сентябре израильская компания Check Point рассказала газете «Коммерсантъ» об уязвимости смартфонов на Android в моменты обновления. По данным компании, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony. Наиболее уязвимы оказались некоторые смартфоны Samsung. Модели смартфонов в компании не уточнили.

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