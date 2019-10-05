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Иран не подтвердил данные о скором освобождении российской журналистки

Посольству России в Иране не подтвердили информацию о скором освобождении задержанной в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко. «Посол встречался, доступ и разъяснения запросили, информацию о скором освобождении нам не подтвердили», – сказал он.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави и посол этой страны в Москве Мехди Санаи сообщали, что россиянку отпустят в ближайшее время. По словам Мусави, ее задержали «для дачи ряда объяснений».

О задержании Юзик в столице Ирана 4 октября сообщил журналист Борис Войцеховский. По его словам, корреспондентку заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы. Дочь Юзик позже уточнила, что судебное разбирательство назначено на 5 октября.

Журналистка ранее несколько лет работала в Тегеране корреспондентом и 29 сентября снова приехала туда по частному приглашению. О целях визита Юзик не сообщалось. В аэропорту у нее изъяли паспорт, а позже прямо из гостиницы журналистку забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.