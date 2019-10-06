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Зеленский заявил, что Трамп не выдвигал условий для их встречи

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление во время телефонного разговора летом. Об этом он заявил в интервью японскому агентству «Киодо». Зеленский также подчеркнул, что Трамп не выдвигал каких-либо условий для их личной встречи, в частности, президент США не требовал провести расследование в отношении сына Джозефа Байдена.

Кроме того, президент Украины отметил, что у него, согласно действующей конституции, нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

В США разгорелся политический скандал из-за июльского телефонного разговора президентов США и Украины, который стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Его политические оппоненты утверждают, что политик во время звонка пытался заставить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына возможного соперника Трампа на предстоящих выборах.

Чтобы опровергнуть эту информацию, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Президент Украины позже заявил, что с ним не согласовывали этот шаг, но он не против публикации.