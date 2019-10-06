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Адвокаты разведчика, рассказавшего о звонке Трампа Зеленскому, сообщили о «многочисленных осведомителях»

Число осведомителей в деле, которое стало спусковым крючком для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, выросло, передает The Wall Street Journal. Об этом сообщила команда адвокатов, представляющих интересы разведчика, который в заявлении рассказал о нескольких случаях давления Дональда Трампа на Украину с целью начать расследование против Джо и Хантера Байденов.

«Могу подтвердить, что моя фирма и моя команда представляют многочисленных осведомителей, – сообщил Эндрю Бакай, ведущий адвокат первого из них, от которого и стало известно о телефонном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. – Пока больше никаких комментариев».

О появлении второго осведомителя сообщило ABC News. Другой представляющий разведчика адвокат, Марк Зейд, сказал агентству, что теперь также работает со вторым осведомителем. Тот, по словам адвоката, тоже разведчик; он также беседовал с главным инспектором разведслужб США Майклом Эткинсоном, который ранее счел показания первого осведомителя заслуживающими доверия и делом первостепенной важности.

По словам Зейда, второй разведчик располагает информацией из первых рук относительно тех утверждений, которые были изложены в заявлении первого, который сообщал, что сам не присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским. В его заявлении, в частности, говорилось: «В период исполнения своих обязанностей я получил информацию от многочисленных чиновников правительства США, что президент Соединенных Штатов использует свое служебное положение, чтобы добиться вмешательства другой страны в выборы в США в 2020 г. Такое вмешательство включает, помимо прочего, давление на другую страну с целью провести расследование в отношении основных политических соперников президента на родине. Центральная фигура в попытках добиться этого – личный юрист президента Рудольф Джулиани. Также, похоже, в этом участвует и генеральный прокурор Уильям Барр». По утверждению первого осведомителя, более полудюжины чиновников проинформировали его об этих попытках Трампа, которые, как они опасались, «представляют риски для национальной безопасности США» и подрывают усилия «по противодействию зарубежному вмешательству в американские выборы».