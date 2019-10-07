Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии
Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, недалеко от границы Турции, сообщает турецкое информагентство «Анадолу». Во время разговора турецкий президент напомнил, что целью формирования зоны безопасности является устранение террористической угрозы со стороны курдских формирований и создании условий для возвращения сирийских беженцев домой. Трамп и Эрдоган договорились в ноябре провести переговоры в Вашингтоне.
Американские должностные лица военных ведомств не выполняют условия соглашения США и Турции по безопасной зоне, заявил ранее Эрдоган на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития в Анкаре. «Трамп пришел к тому же выводу, что и Турция. Президент США поднял вопрос о выводе войск в востока от Евфрата. Однако его окружение не выполняет этого поручения», — сказал турецкий лидер. Он напомнил, что протяженность сирийско-турецкой границы составляет 911 км. По его словам, необходимо создать на территории Сирии «зону безопасности» шириной 30-32 км.
Эрдоган 5 октября заявил о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. По его словам, в ближайшие дни турецкая армия может начать военные действия против курдских формирований, находящихся на территории Сирии. Ранее, 1 октября турецкий лидер сообщил, что Анкара будет предпринимать самостоятельные шаги в вопросе создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии, так как прогресс по данному вопросу в переговорах с американской стороной достигнут не был.