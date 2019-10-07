Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии

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Операторы связи и телеканалы поспорили о системе онлайн-трансляций

Операторы связи на заседании экспертного совета по вопросам связи при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вновь раскритиковали законопроект о единой системе онлайн-трансляции телеканалов, рассказали «Ведомостям» четыре участника этого совещания. Заседание совета прошло в пятницу, 4 октября, в нем участвовали чиновники, медиакомпании и операторы связи.

Законопроект о единой системе телетрансляций в интернете в июле в парламент внесли председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский.

Сейчас операторы связи и онлайн-платформы напрямую договариваются с телеканалами о трансляциях в сети. Депутаты предлагают, чтобы операторы и платформы были обязаны использовать для таких трансляций одну платформу, которую к 2020 г. должен выбрать Роскомнадзор. Единственный реальный претендент на это место – компания «Витрина ТВ», учрежденная крупнейшими телехолдингами страны – «Национальной медиа группой», «СТС медиа», «Первым каналом» и ВГТРК, говорили сотрудники медиакомпаний. Представитель «Витрины» подтверждал, что намерен участвовать в конкурсе Роскомнадзора в случае принятия поправок.

Но большинство операторов связи и кабельных операторов, в том числе МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Триколор», считают законопроект вредным для отрасли. В конце сентября они уже изложили свои замечания в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину и повторили многие из них на совещании в ФАС. В частности, сотрудник МТС на совещании заявил, что проект не решает заявленных задач (например, борьба с пиратством), ограничит возможности зрителей и самих операторов в техническом развитии. Представитель МТС подтвердил это «Ведомостям».

С замечаниями выступили и представители самих телекомпаний. Сотрудник «Первого канала» считает, что проект ограничивает возможности этого канала по интернет-дистрибуции, предложенная система онлайн-трансляции фактически может лишить канал статуса федерального вещателя, рассказали «Ведомостям» два участника совещания. Представитель канала это не комментирует. Еще один сотрудник «Первого» подтвердил, что канал поддерживает идею запуска единого плейера для телеканалов, но не слишком жесткий законопроект. Гендиректор НТВ Алексей Земский на заседании в ФАС указал, что в проекте отсутствует элементарный глоссарий – нет определения таких терминов, как трансляция, отложенное смотрение и т. д., которые критичны для корректного регулирования онлайн-вещания. Земский подтвердил «Ведомостям», что в проект следует внести дополнения.

За проект на совещании выступили сотрудники «Национальной медиа группы», ВГТРК и «Ростелекома», рассказали участники совещания. Эти компании считают, что для урегулирования главных разногласий в проект достаточно внести небольшие правки. Операторам выгодно создание единого окна для онлайн-трансляций ТВ, это менее затратно, чем интеграции с каждой телекомпанией, передал «Ведомостям» через пресс-службу директор по контактной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

По итогам совещания ФАС должна подготовить рекомендации правительству, чтобы то, в свою очередь, предоставило отзыв на проект в Госдуму, знают участники совещания. Представитель ФАС в выходные не ответил на запрос «Ведомостей».