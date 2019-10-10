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Руководитель центра им. Блохина пообещал уволить более 30 сотрудников

Более 30 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина могут быть сокращены из-за финансовых проблем, заявил в интервью «Известиям» директор учреждения Иван Стилиди.

«Пострадают в первую очередь возрастные сотрудники, которые были нашими наставниками», — отметил он. По его словам, по согласию сотрудника возможен перевод на полставки. Он пояснил, что под сокращение попадут более 30 сотрудников.

Профсоюз медработников «Альянс врачей» 30 сентября опубликовал обращение детских онкологов из Центра им. Блохина. Врачи утверждали, что вместо решения проблем новое руководство центра «терроризирует коллектив». Они жаловались на понижение зарплат, хамство, и требовали провести аудит строительства новых корпусов центра. Многие врачи написали заявления об увольнении в знак протеста против действий нового руководителя центра Светланы Варфоломеева. По словам врачей, также вопрос об увольнении рассматривают медсестры.

Руководство центра обвинило возмутившихся новыми порядками врачей в нарушении врачебной этики. К такому же выводу пришла комиссия Минздрава. Варфоломеева в июне 2019 г. возглавила НИИ детской онкологии и гематологии (входит в Центр им. Блохина). Стилиди ранее утверждал, что поддерживает действия Варфоломеевой. По его мнению, конфликт разгорелся, поскольку некоторые врачи «имели личные амбиции» занять ее должность.

После обвинения в нарушении этики заместитель директора НИИ онкологии и гематологии Георгий Менткевич и другие врачи рассказали, что родителям детей, проходящих лечение в центре, пригрозили выпиской, если они будут заявлять о своей поддержке увольняющихся врачей. Центр им. Блохина опроверг эту информацию и заверил, что все пациенты получают необходимое лечение.