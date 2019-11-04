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Путин уволил 11 генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности 11 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Среди них генерал-майор полиции, первый замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александр Мельников, обвиняемый в мошенничестве.

Мельников был арестован в конце сентября по обвинению в покушении на крупное мошенничество. По версии следствия, он вымогал 100 млн руб. у предпринимателя Артура Панюшкина за прекращение уголовного преследования.

Кроме Мельникова в отставку были отправлены начальник управления информационных технологий и связи МЧС Сергей Власов, директор и заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко и Владимир Дежкин, главный инспектор МВД Ефрем Романов, министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов, руководитель четвертого следственного управления Главного следственного управления СК Руслан Ибиев и др.