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Кремль объяснил позицию бизнеса по законопроекту о значимых интернет-ресурсах

Представители интернет-отрасли во многом соглашаются с тем, что государство должно защищать свои интересы и хеджироваться от различных рисков, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о том, что представители бизнес-сообщества поддержали смягченную версию законопроекта об ограничении доли иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах.

«Но [защита интересов государства должна производиться] таким образом, чтобы это никоим образом не сужало маневр и область действия капитанов бизнеса в этом инновационном и, наверное, самом передовом секторе нашей экономики», – отметил Песков. По его словам, сейчас представители отрасли, эксперты и специалисты вырабатывают позицию по этому вопросу.

Законопроект о значимых интернет-ресурсах внесен в Госдуму депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным 26 июля. Он предполагает, что некоторые сайты или страницы сайта, поисковые системы или программы могут быть признаны значимыми для развития России. В этом случае основными владельцами таких ресурсов должны быть российские компании или граждане. Правительство поддержало законопроект, предложив установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция. Изначально законопроект предусматривал, что владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что российский бизнес готов смириться с поправками в законопроект.