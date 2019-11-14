Путин: ДНР и ЛНР готовы к ответу при появлении военных в зоне отвода сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что если в зону разведения сил в Донбассе на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают то же самое. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«Мы видим заявления официальных лиц (Украины), что в зону, откуда отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования. И милиция, и нацгвардия Украины. Но тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР», — сказал Путин.
Отвод войск и создание зон безопасности в районе Золотого и Петровского – это одно из условий для проведения саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия) наряду с согласованием «формулы Штайнмайера» и обменом пленными. Эти договоренности также являются условием Москвы для проведения первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Дата и место проведения первой встречи обсуждается уже несколько месяцев.
12 ноября бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента с украинским лидером Владимиром Зеленским. В Кремле высоко оценили стремление Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но сейчас все сосредоточены на подготовке «нормандского формата». По словам Путина, стороны не будут встречаться до «Нормандского формата». «Но если будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован: ни я, ни президент Зеленский», — сказал Путин.