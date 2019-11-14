Путин: ДНР и ЛНР готовы к ответу при появлении военных в зоне отвода сил в Донбассе

12 ноября бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента с украинским лидером Владимиром Зеленским. В Кремле высоко оценили стремление Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но сейчас все сосредоточены на подготовке «нормандского формата». По словам Путина, стороны не будут встречаться до «Нормандского формата». «Но если будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован: ни я, ни президент Зеленский», — сказал Путин.

