Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском
Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Метельский требовал от оппозиционеров опровергнуть заявления, сделанные в трех роликах на YouTube-канале ФБК и Навального, а также удалить фрагменты с ними. На опровержение и удаление информации суд дал Навальному 10 дней с момента вступления решения в силу, передал корреспондент «МБХ-медиа». При этом юристы ФБК пообещали обжаловать решение и «вести дело вплоть до ЕСПЧ».
Метельский подал иск против Навального в начале сентября. Поводом стало расследование ФБК «Тайные богатства главного московского единоросса» о недвижимости лидера московских единороссов. В нем Метельского назвали «жуликом и вором» и обвинили в выводе денег за границу. Метельский посчитал фразы из расследования порочащими его честь и достоинство.
В частности, он требовал опровергнуть слова: «глава "Единой России" – жулик и вор»; «все, что украл в России, складывает за границу»; «деньги, украденные из России и выведенные из России»; «Метельский построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России» и др. В случае Янкаускаса претензии Метельского касаются фразы: «Вот и лидер единороссов бизнесмен, мошенник и коррупционер».