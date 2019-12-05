Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

Метельский требовал от оппозиционеров опровергнуть заявления, сделанные в трех роликах на YouTube-канале ФБК и Навального, а также удалить фрагменты с ними. На опровержение и удаление информации суд дал Навальному 10 дней с момента вступления решения в силу, передал корреспондент «МБХ-медиа». При этом юристы ФБК пообещали обжаловать решение и «вести дело вплоть до ЕСПЧ».