Кремль прокомментировал данные о рекордной убыли населения за 11 лет
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с естественной убылью россиян «очень неприятной». По его словам, национальный проект в области демографии должен исправить ситуацию, передает «Интерфакс».
«Демографическая яма <...> сейчас находится в своей кульминации. Ситуация, безусловно, в этом плане очень неприятная. Сошлись две демографические ямы в одну», – сказал Песков. По его словам, наблюдающийся демографический кризис является «наследием прошедших десятилетий».
По данным Росстата, в январе – сентябре этого года зафиксирована естественная убыль населения на 236 900 человек (против 173 400 человек в январе – сентябре 2018 г.). Текущий год станет рекордным по данному показателю за последние 11 лет, отмечает РБК. Приток мигрантов не может компенсировать убыль населения, считает Росстат. Миграционный приток за январь – сентябрь этого года (информации за октябрь еще нет) составил 193 200 человек, за аналогичный период 2018 г. – 236 900 человек. За девять месяцев 2019 г. численность россиян сократилась на 43 700 человек.
В ноябре Счетная палата сообщила, что естественная убыль населения в России ускоряется четвертый год подряд. Ситуация угрожает реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности россиян, отмечали в Счетной палате.