Кремль прокомментировал данные о рекордной убыли населения за 11 лет

По данным Росстата, в январе – сентябре этого года зафиксирована естественная убыль населения на 236 900 человек (против 173 400 человек в январе – сентябре 2018 г.). Текущий год станет рекордным по данному показателю за последние 11 лет, отмечает РБК. Приток мигрантов не может компенсировать убыль населения, считает Росстат. Миграционный приток за январь – сентябрь этого года (информации за октябрь еще нет) составил 193 200 человек, за аналогичный период 2018 г. – 236 900 человек. За девять месяцев 2019 г. численность россиян сократилась на 43 700 человек.