Дональд Трамп назвал голосование по импичменту политическим самоубийством демократов
Президент США Дональд Трамп на митинге в штате Мичиган назвал голосование в Палате представителей Конгресса за импичмент по двум статьям обвинения политическим самоубийством Демократический партии.
«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии», — сказал он на встрече со сторонниками (цитата по ТАСС). Президент США добавил, что демократы в Палате представителей «пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов».
Он выразил уверенность, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси лишится своего места в Конгрессе по итогам выборов 2020 года.
«Я не беспокоюсь. Это всегда хорошо: когда ты не сделал ничего плохого, а против тебя начинают импичмент», — заявил американский лидер по итогам голосования в Палате представителей.
За импичмент по обвинению в злоупотреблении властью — первая статья обвинений — выступили 230 человек, а 197 — против. Голосование по второй статье импичмента — воспрепятствование работе Конгресса — прошло с тем же результатом, что и первое. Против импичмента голосовали все республиканцы и три представителя Демократической партии США.
Обвинительное заключение теперь передадут в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс.