Дональд Трамп назвал голосование по импичменту политическим самоубийством демократов

За импичмент по обвинению в злоупотреблении властью — первая статья обвинений — выступили 230 человек, а 197 — против. Голосование по второй статье импичмента — воспрепятствование работе Конгресса — прошло с тем же результатом, что и первое. Против импичмента голосовали все республиканцы и три представителя Демократической партии США.