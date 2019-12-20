Суд постановил экстрадировать в США обвиняемого в хищении топ-менеджера ОДК
Итальянский суд постановил экстрадировать в США топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК; входит в госкорпорацию «Ростех») Александра Коршунова, арестованного в Италии по запросу американских властей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката россиянина Джандоменико Кайяцца.
Коршунова задержали в аэропорту Неаполя 3 сентября, писала «Фонтанка». Ему инкриминируют хищение интеллектуальной собственности и документации у компании General Electric. Информацию якобы планировалось использовать при создании авиадвигателя ПД-14 для новых российских среднемагистральных самолетов МС-21, рассказывал источник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
В начале ноября стало известно, что Коршунов стал фигурантом уголовного дела в России. СКР заочно обвинил его в мошенничестве в особо крупном размере. Топ-менеджер был заочно арестован и объявлен в международный розыск. По данным ведомства, Коршунов обвиняется в хищении из российского бюджета 7 млн руб. в период с 2009 по 2014 г. Эта сумма выделялась на создание ПД-14. Реализовывать проект поручили дочернему предприятию – АО «ОДК-Авиадвигатель». Следователи считают, что топ-менеджер инициировал проект для своего личного обогащения.
Возбуждение дела против Коршунова – одна из защитных мер, принимаемых российской стороной для недопущения экстрадиции топ-менеджера ОДК в США, где ему грозит до десяти лет лишения свободы, утверждали источники «Ведомостей». В декабре СКР попросил Италию экстрадировать Коршунова в Россию.