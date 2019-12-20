Суд постановил экстрадировать в США обвиняемого в хищении топ-менеджера ОДК

В начале ноября стало известно, что Коршунов стал фигурантом уголовного дела в России. СКР заочно обвинил его в мошенничестве в особо крупном размере. Топ-менеджер был заочно арестован и объявлен в международный розыск. По данным ведомства, Коршунов обвиняется в хищении из российского бюджета 7 млн руб. в период с 2009 по 2014 г. Эта сумма выделялась на создание ПД-14. Реализовывать проект поручили дочернему предприятию – АО «ОДК-Авиадвигатель». Следователи считают, что топ-менеджер инициировал проект для своего личного обогащения.