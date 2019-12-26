По результатам экзит-пула Нетаньяху лидирует на выборах лидера правящей партии «Ликуд»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лидирует на выборах главы правящей партии «Ликуд», по данным экзит-пулов, с 71,52% голосов, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на данные израильского телеканала «12 news» и уточняет, что соперник Нетаньяху на выборах лидера партии депутат кнессета, бывший министр внутренних дел Гидеон Саара набирает, по результатам опроса, 28,48% голосов.
Официальные итоги выборов будут объявлены в пятницу, 27 декабря.
По итогам сентябрьских выборов «Ликуд» получил 32 места, а левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» – 33. Стороны пытались договориться о создании правительства национального единства, но ни одной из сторон не удалось сформировать коалицию. После этого кнессет объявил о самороспуске, назначив внеочередные выборы на 2 марта 2020 г.