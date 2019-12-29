Киев и Донбасс приступили к обмену удерживаемыми лицами
В Донбассе началась процедура обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, передает «Интерфакс». Первые автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении омбудсменов уже прибыли на контрольно-пропускной пункт «Майорск», где будет проводиться обмен.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст ЛНР. Она также отметила, что ДНР готова отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников.
Других подробностей пока нет. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен запланирован на 29 декабря, но отказался назвать число пленных, которых планируется обменять, сославшись на то, что списки еще составляются.
О том, чтобы провести обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, 9 декабря договорились лидеры «нормандской четверки» на переговорах в Париже. Детали должна была до Нового года согласовать контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины. При этом речь в итоговом коммюнике парижского саммита шла об обмене по формуле «всех на всех».