Киев и Донбасс приступили к обмену удерживаемыми лицами

О том, чтобы провести обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, 9 декабря договорились лидеры «нормандской четверки» на переговорах в Париже. Детали должна была до Нового года согласовать контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины. При этом речь в итоговом коммюнике парижского саммита шла об обмене по формуле «всех на всех».