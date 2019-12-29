Зеленский объяснил передачу «беркутовцев» условием обмена «всех на всех»

«Относительно «беркутовцев» – да, это условие этого освобождения «всех на всех». Мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение. Решение политическое – это правда», — объяснил Зеленский передачу бойцов, которые обвинялись в стрельбе по участникам майдана в центре Киева в 2014 году.