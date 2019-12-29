Зеленский объяснил передачу «беркутовцев» условием обмена «всех на всех»
Передача экс-бойцов спецподразделения «Беркут» при обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Донбассом была условием самого обмена «всех на всех». Об этом на брифинге в аэропорту Борисполя после прибытия самолета с 76 освобожденными сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Относительно «беркутовцев» – да, это условие этого освобождения «всех на всех». Мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение. Решение политическое – это правда», — объяснил Зеленский передачу бойцов, которые обвинялись в стрельбе по участникам майдана в центре Киева в 2014 году.
«Мой ответ очень прост: я возвращал живых. И это – главное», — сказал президент Украины. Он пообещал журналистам, несмотря на освобождение «беркутовцев», довести до конца дело о майдане.
В воскресенье, 29 декабря прошел обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. Украинской стороне передали 76 человек, Украина передала 124 человека, в том числе 5 бывших сотрудников спецподразделения «Беркут».
28 декабря всех пятерых отпустил под личное обязательство Киевский апелляционный суд. Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский до решения суда пребывали в Лукьяновском СИЗО в Киеве, Александр Маринченко и Сергей Тамтура — под домашним арестом. Их освобождение вызвало протесты со стороны украинской оппозиции.