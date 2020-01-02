Парламент Турции одобрил отправку военных в Ливию
Парламент Турции большинством голосов одобрил отправку турецких военнослужащих в Ливию. Об этом сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu.
Мандат на отправку войск выдан сроком на один год. За него проголосовали 325 депутатов, против — 184. Отправку войск не поддержали оппозиционные Республиканская народная партия, Народно-Демократическая партия (НДП) и Партия добра.
Законопроект в декабре направил в парламент президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку переходному национальному совету (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом, пояснил он тогда свою позицию.
ПНС кроме Турции поддерживают Италия и Катар, а их противников – ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия и Франция. Российские власти выступают за урегулирование конфликта путем переговоров между ПНС и ЛНА.
ПНС в конца декабря попросил Турцию об оказании военной помощи для обороны Триполи от наступающих на город сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. 2 января войска ПНС Ливии отразили атаку Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара на юге Триполи.