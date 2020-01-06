Трамп пригрозил Ираку санкциями и потребовал заплатить за военную базу США

Возможные санкции будут жестче, чем введенные ранее в отношении Ирана, подчеркнул Трамп. Он добавил, что Вашингтон не собирается выводить свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на деньги США военно-воздушную базу. По словам Трампа, она стоила «миллиарды долларов».