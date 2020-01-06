Трамп пригрозил Ираку санкциями и потребовал заплатить за военную базу США
Ирак столкнется с небывалыми санкциями, если решит вывести американские войска из страны, заявил президент США Дональд Трамп. «Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции», – отметил он (цитата CNBC).
Возможные санкции будут жестче, чем введенные ранее в отношении Ирана, подчеркнул Трамп. Он добавил, что Вашингтон не собирается выводить свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на деньги США военно-воздушную базу. По словам Трампа, она стоила «миллиарды долларов».
Накануне, 5 января, парламент Ирака принял резолюцию, которая требует от правительства прекратить сотрудничество с международной коалицией против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Резолюция, в частности, предусматривает вывод американских войск из страны. И хотя она необязательна для правительства, ранее к такому шагу призвал исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди.
Поводом для принятия резолюции стала военная операция США в Багдаде, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.