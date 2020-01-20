Кремль объяснил логику формирования комиссии по поправкам в Конституцию
В комиссию по внесению поправок в Конституцию вошли представители «из разных срезов общества, самых разных профессий, социальных групп и разных специализаций», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему состав комиссии был сформирован именно таким образом.
В комиссию вошли 75 человек. Среди них сенаторы, депутаты, ученые, общественные деятели, представители бизнеса и культуры. В частности, в списке оказались сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников, президент «Русфонда» Лев Амбиндер, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, писатель Захар Прилепин и другие.
Президент России Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. В тот же день он подписал распоряжение о создании рабочей группы. Президент обещал, что поправки вынесут на всеобщее голосование. Его могут провести 12 апреля, писал РБК.