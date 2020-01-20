Кремль объяснил логику формирования комиссии по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. В тот же день он подписал распоряжение о создании рабочей группы. Президент обещал, что поправки вынесут на всеобщее голосование. Его могут провести 12 апреля, писал РБК.