Рабочая группа предложила Путину принять федеральный закон о Госсовете

Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию: он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. В тот же день он подписал распоряжение о создании рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. В нее вошли 75 человек. Среди них сенатор Андрей Клишас, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, писатель Захар Прилепин и другие. Президент обещал, что поправки вынесут на всеобщее голосование. Его могут провести 12 апреля.