Рабочая группа предложила Путину принять федеральный закон о Госсовете
Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину принять федеральный закон о Госсовете, а также прописать его роль и статус в Конституции. Об этом «Ведомостям» сообщил пресс-секретарь сенатора Андрея Клишаса.
Госсовет должен быть эффективно встроен в систему государственных органов. При этом он должен «иметь самостоятельное значение», а не повторять роль Совета Федерации, отмечается в документе. Для этого в Конституции нужно прописать, как формируется Госсовет, а также определить другие ключевые параметры его работы.
Госсовет создан указом Путина в 2000 г. Это совещательный орган при президенте, в его состав входят председатели обеих палат парламента, полномочные представители президента в федеральных округах, губернаторы и руководители фракций в Госдуме. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Виталий Мутко сообщал в эфире РБК, что Госсовет станет частью структуры исполнительной власти. По словам Мутко, такое решение позволит губернаторам «не просто рекомендовать свои решения, но и принимать их для исполнения».
Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию: он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. В тот же день он подписал распоряжение о создании рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. В нее вошли 75 человек. Среди них сенатор Андрей Клишас, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, писатель Захар Прилепин и другие. Президент обещал, что поправки вынесут на всеобщее голосование. Его могут провести 12 апреля.