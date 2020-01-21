Правительству, парламенту и регионам дали день на отзыв о поправках в Конституцию
Совет Федерации, комитеты и фракции Госдумы, правительство, Верховный и Конституционный суды, Счетная палата и власти регионов должны до 22 января предоставить отзывы и замечания к законопроекту о поправках в Конституцию. Такое решение принял Совет Госдумы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе нижней палаты парламента.
Президент России Владимир Путин накануне внес в Госдуму проект поправок в Конституцию, которые он анонсировал 15 января в послании Федеральному собранию. Госдума может рассмотреть его в первом чтении уже в четверг, 23 января.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил спешку с проведением конституционной реформы тем, что любые инициативы главы государства реализуются в приоритетном порядке. По его словам, «это абсолютно понятная и ясная реальность».
Три думские фракции – «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» – уже заявили, что поддержат в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. В КПРФ сказали, что примут решение позже на заседании фракции.