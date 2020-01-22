Сенат одобрил процедуру суда над Трампом в рамках импичмента

Поводом для расследования послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 г. В ходе разговора глава Белого дома якобы давил на своего собеседника, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в 2014–2019 гг. в совет директоров украинской газовой компании Burisma.