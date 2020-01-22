Мишустин назначил нового руководителя Росреестра

Скуфинский по образованию инженер-землеустроитель. В 1998–2002 гг. работал в управлении оценки недвижимости министерства по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2013 г. занимал должность замминистра по развитию Дальнего Востока, с 2015 г. – заместителя полпреда президента в ДФО.