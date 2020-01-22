Политика

Мишустин назначил нового руководителя Росреестра

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин назначил Олега Скуфинского новым руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). До этого Скуфинский был заместителем полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе.

Предыдущий руководитель Росреестра Виктория Абрамченко накануне была назначена вице-премьером. В среду она представила Скуфинского коллективу Росреестра, передает «Интерфакс». Абрамченко назвала его назначение грамотным и ответственным шагом.

Скуфинский по образованию инженер-землеустроитель. В 1998–2002 гг. работал в управлении оценки недвижимости министерства по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2013 г. занимал должность замминистра по развитию Дальнего Востока, с 2015 г. – заместителя полпреда президента в ДФО.

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